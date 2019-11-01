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太陽花國賠上不上訴？北市副市長：不會讓員警擔責任

2019-11-01 15:19聯合報 記者楊正海／台北即時報導

太陽花國賠案引發爭議，台北市議會下午進行總質詢，柯文哲指出，這是歷史事件，但不公平，因為學生免起訴，但為何警察繼續起訴，應該要都撤告才平衡。台北市副市長黃珊珊接受議員戴錫欽質詢時承諾，北市府不會讓任何員警承擔個人的責任，市府會擔起全部責任。市警局長陳嘉昌說，賠償的義務的機關是台北市政府警察局 ，不是個人。

柯文哲說，對於是否上訴，柯文哲說，他覺得要看完判決書，決定如何站在市府等級，做比較好的陳述。 黃珊珊說，要先看判決書的原因，是因根據媒體的報導，法院是採取降低舉證責任的證明度，這會造成判決沒有交代誰做了那些事、傷了誰，所以這必須要看到判決書，決定上訴與否的依據。

黃珊珊指出，這要釐清警察現場執法比例原則，是司法、還是行政權，還是指揮官或現場自己的個人判斷，這條線要畫出來，這是要爭取的。

戴錫欽下午在總質詢中，請台北市14位分局長上台，對於支不支持國賠案上訴、會不會打擊員警士氣？14人全部舉手，至於會不會影響處理陳抗、造成員警消極不作為？只有2人舉手。陳嘉昌解釋，因為還沒定讞。

戴錫欽指出，當年學生、陳抗者有49人受傷，但員警受傷人數是95位，多了一倍。判決書中指出，影像資料都無法證明警方過度執法，都是在場的人當證人。戴錫欽說，當時現場指揮官是中正一分局前分局長方仰寧，一人被告了50案，在屏東、彰化任職，還要回到台北來應訊。戴錫欽說，柯文哲說尋求政治解決，但會不會再度打擊警方士氣？令人質疑。

太陽花國賠案引發爭議，台北市議會下午進行總質詢，北市14位分局長上台備詢。記者楊...
太陽花國賠案引發爭議，台北市議會下午進行總質詢，北市14位分局長上台備詢。記者楊正海/攝影
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