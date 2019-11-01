太陽花國賠挨批「法院民進黨開的」 北院：妄加揣測

2019-11-01 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



太陽花學運行政院驅離爆濺血風波，台北地方法院日前判台北市警察局應賠償111萬餘元，引發外界不滿；新北市議員今天質詢時要求新北市長侯友宜表態，而新北市議長蔣根煌也指出「法院民進黨開的，沒法度啦」。台北地院澄清，法官沒有受到任何政治或外力干擾，妄加揣測的評論嚴重傷害司法公信力和司法獨立。

台北地院指出，法官是本於法的確信和相關證據資料，判台北市警局應負賠償責任，並無任何政治因素或外力干擾。新北市政府議會開議時，部分人士妄加揣測，進而評論「法院民進黨開的」等語，嚴重傷害司法公信力及司法獨立性，法院深表遺憾，也認為有澄清必要。

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北院表示，2012年7月6日通過法官法後，北院的法官均已遵照規定退出政黨，未參加任何政黨活動，保持審判的獨立與公正。司法判決固然可以受社會公評，但應基於對判決正確認知、理性客觀加以評論，此評論始能增益國家及社會大眾，期望社會各階層人士應基於對判決內容正確認知，客觀理性加以評論，避免錯誤訊息誤導大眾。