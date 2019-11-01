高雄監獄受刑人被「打死」？ 法務部：矯正署正調查
2019-11-01 13:49
聯合報 記者王聖藜
／台北即時報導
矯正署高雄監獄陳姓收容人日前嘔吐不止，送醫急救不治，高雄地檢署相驗後懷疑有外力介入，分案偵查，依傷害致死罪嫌聲押4名雜役、2名戒護科管理員獲准；法務部今天表示，相驗案進入偵查程序，全案正由檢察官調查中。
陳姓收容人因家暴案件判刑入獄，但與室友、管理員相處不睦；約2周前，陳突然嘔吐不止，送醫後上月底死亡，檢察官相驗認為死因並不單純，且懷疑有外力介入。
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檢察官分案偵辦，日前搜索高雄監獄並約談相關涉案人，初步判斷陳遭到毆打與不當管教，今天向法院聲請對4名雜役、2名戒護科管理員羈押禁見，獲法官裁准。
獄中受刑人死亡案驚動矯正署、法務部，法務部今天指出，檢察官偵查相驗案件，不能干預個案；案發後矯正署已啟動內部行政調查機制，檢方也正進一步釐清陳姓受刑人確實死因、追究刑責。
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