護理師未注意新生兒溢奶致男嬰失明 護理師判刑

2019-11-01 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ／台中即時報導



台中市吳姓護理師照護一名因黃疸住院的新生兒，卻未注意該名男嬰出現溢嗆奶狀況，經簡姓醫師急救後轉送台中榮總醫院，男嬰經「低溫治療」，診斷為缺血缺氧性腦病變，5個月後出院，但男嬰雙眼失明，需依賴管灌進食。台中地院今依業務過失傷害罪判吳姓護理師有期徒刑5個月，可易科罰金。全案可上訴。

判決表示，孫姓產婦104年10月6日在台中市的林新醫院產下郭姓男嬰，同月19日男嬰至醫院回診檢查出現黃疸徵狀，下午安排住院，同日深夜11點23分前，男嬰因溢嗆奶無法呼吸，當時負責的吳姓護理師未及時注意，導致男嬰全四肢癱軟、沒有呼吸、心跳後，吳女才發現，並通知簡姓醫師到場進行急救。

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吳姓護理師當晚聯繫家屬男嬰病危通知，經家屬與簡姓醫師溝通後，10月20日清晨零點多轉院至台中榮總治療。

台中榮總初步檢查，男嬰出現吸食、吞嚥及驚嚇反射皆沒有的不正常症狀，肌肉張力呈現四肢癱軟及意識昏迷等，男嬰無法自行吞嚥、無眼神交會、無自主活動的症狀，決定進行「低溫治療」，經安排腦部核磁照影，顯示為缺血缺氧性腦病變。

經台中榮總醫院5 個月治療，男嬰才出院，但男嬰兩眼視力嚴重喪失及缺血缺氧性腦病變的重傷害，並需要依賴管灌進食及使用抗癲癇的藥物。

合議庭審酌，簡姓醫師在病歷載明，男嬰在暢通呼吸道時有抽出大量的奶，應是溢嗆奶導致的窒息及缺氧缺血性腦病變。

另，男嬰郭姓父親證稱，醫院電話通知說孩子嗆奶導致窒息需要急救，沒有說明其他症狀；台中榮總醫院病歷記載，當天晚上急救診斷為嗆咳導致腦缺氧並轉至台中榮總追蹤等，可見急診醫院與簡姓醫師當下判斷，確實是溢嗆奶導致的窒息及缺氧缺血性腦病變，並將男嬰轉診台中榮總醫院。