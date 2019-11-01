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男大生偷拍裙底雖獲不起訴 手機4GB私密照全沒收

2019-11-01 12:35聯合報 記者賴佩璇／即時報導

一名北部某私立大學賴姓男大生，因外型不修邊幅而難結交異性朋友，今年5月間他搭乘捷運見一名穿著短裙的上班女郎，心癢難耐拿起手機偷拍裙底風光，遭發現後報警提告妨害秘密。雖他刪除照片，且未拍到私密處而獲不起訴，但台北地檢署婦幼組檢察官認為手機屬犯罪工具、4GB照片屬犯罪所生之物，依法向法院單獨聲請沒收。

檢警調查，今年5月間某天下班時段，賴姓男大生搭乘捷運板南線，眼見旁邊坐著一名穿著短裙、露出光潔美腿的上班女郎，心癢難耐，拿出iPhone手機從低角度偷拍其美腿與裙底風光。

被害女子發現這名打扮邋遢的男子坐姿詭異，引起警戒並懷疑被偷拍，於是馬上報警處理。等待員警到場處理期間，賴男竟開始刪除手機內照片，警方依妨害祕密罪嫌移送北檢偵辦。檢警勘查並還原賴男手機，發現他偷拍告訴人的腿部，但沒拍到其身體私密部位，因此不構成妨害秘密罪。

據悉，賴男剛到案時不修邊幅，坦承偷拍辯稱「因為無聊」、「是美腿控」，後來出庭時容光煥發。他透露，因涉案被友人指責太少與人接觸才會出現心理偏差，他反省後聽從友人建議開始運動、出門踏青才脫胎換骨。

雖然賴男獲不起訴，但因發生此事，檢警進一步在他手機內查出逾上萬張、容量超過4GB的女性偷拍照，經過濾後認定其中5人被偷拍到內褲等私密部位。檢方雖無法從這些照片中辨識被害人身分，但認定手機及照片分屬犯罪工具、犯罪所生之物，依刑法向法院單獨聲請宣告沒收。

偷拍捷運

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