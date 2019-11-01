新北議員林國春：太陽花製造很多噁心政治人物和官員

2019-11-01 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北即時報導



新北市議員林金結和林國春先後質詢太陽花國賠事件，林國春批太陽花事件製造很多噁心政治人物和官員，他將發動募款力挺警消；林金結也回憶當時有4名綠營女立委擋在路口禁止警察進入，明顯以政治干預司法。

林金結說，很多退警為國賠案抱屈，學生衝進行政院很糟糕，闖入管制區直到24天才發生衝突突，香港只要違法上街頭，就以實彈、催淚瓦斯處置，台灣警察已經很有包容心，也很辛苦。當初他目睹4名民進黨女立委擋在路口不讓警察進去，政治影響警察執勤令人遺憾，他呼籲執政當局勿再用行政權介入警察執勤。

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林國春說，太陽花事件製造很多噁心政治人物和官員，在職退休警、消都覺得很不公平，過去警察打不還手罵不還口，面對糞便、汽油彈或石塊攻擊，也沒要求當事人賠，如果這次北市府無預算，警察情何以堪？

他認為這是政治事件，取締違法是上級命令，如果案件成立，警察以後就會消極無作為，日後何去何從？北市如此，其他縣市是否會比照辦理？其他公務人員是否也會碰到類似情況？目前傷害已因政治事件造成，他會發起募款力挺基層。

侯友宜說，他出身司法基層警察，合法一定保障、非法一定抓起來，而且現場有暴力行為，是準現行犯，一定當場逮捕，絕不寬貸。

「我當警政署長時，絕不允許政治干預我的司法警察權。」侯友宜說，只有司法警察行政中立、捍衛司法防線，台灣民主才會進步，現場狀況司法警察看的最精準，打人抓人、違反集會遊行法該辦就辦，以前他都不姑息。

他說，捍衛司法正義防線是他的價值，否則政治干預司法，國家就要亂了，警察也不曉得怎麼做事，標準的執法態度是保障合法、取締非法，現場暴力立即逮捕，依法執行是基本。