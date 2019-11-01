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街友互爭樓梯間地盤砍死人 判18年6月

2019-11-01 11:49聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

以台北市萬華區柳鄉區民活動中心樓梯間為「家」的街友柯盈吉，今年3月與陳姓街友爭搶地盤，以折疊刀刺殺對方致死，被訴殺人罪；台北地院認為，柯只因細故即動刀殺害素未謀面者，惡性重大，今天判柯有期徒刑18年6月，褫奪公權9年。可上訴。

52歲的柯盈吉平日在環河南路柳鄉區民活動中心3樓的樓梯間睡覺，今年3月16日早上9時，柯因到活動中心參加慈善團體舉辦的活動後，不滿陳姓街友占據他的「地盤」，先與陳發生口角，要陳離開，陳不讓位，並出拳毆打柯，柯憤而拿出隨身攜帶的折疊刀刺陳數刀。

陳被刺後，倒臥血泊中，腹部、胸部及手臂有多處穿刺傷，經送醫急救仍不治，柯盈吉殺人後騎腳踏車逃離現場，到新北市板橋區江子翠一帶躲藏，隔天下午被警方循線逮捕，檢察官依殺人罪將他起訴。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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殺人街友

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