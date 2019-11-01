不當超車害人犛田卻加速逃逸 基隆地院判他1年3個月

2019-11-01 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



基隆市鄭姓男子有毒品前科，107年7月服刑出獄，11月騎機車，騎機車行經成功一路加油站前，不當超車害後方陳姓男子撞上倒地，鄭肇事後未給陳必要協助或等候警員到場處理，旋即加速逃離現場，被基隆地檢署提起公訴，基隆地院判鄭男有期徒刑1年。又因過失傷害人，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算壹日。

法院判決書指出，鄭男騎乘機車從陳男左後方往前超車，在超過陳的機車後，未注意其與陳兩車的間隔，即突然往左側切入，導致其機車左後方，擦撞陳的機車右前側，造成陳人車往右側倒地，陳受有右側手部挫擦傷、右側膝部挫擦傷、右側腳趾挫擦傷、頭部外傷併血腫等傷害。

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鄭國政繼續往前行駛約10公尺，在加油站迴轉加速逃離現場，被撞的陳男報警處理，警方循監視器畫面查獲。

鄭男在審理中自白不諱，當時天候晴，視距良好，客觀上並無不 能注意之情形，竟未注意，貿然騎乘機車從告訴人之左後方超車後，未注意其與告訴人兩車的間隔，即突然往左側切入，導致擦撞告訴人之機車，造成告訴人倒地受傷，被告駕車顯有過失。明知發生車禍，竟未停留肇事現場，仍駕車逕自駛離，肇逃犯行亦堪認定。