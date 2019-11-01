仰德大道4死車禍 4人驗車收賄放水遭聲押獲准
2019-11-01 10:56
聯合報 記者蔡翼謙
／台北即時報導
士林地檢署偵辦2017年陽明山仰德大道4死8傷車禍，追出代檢廠勾結代檢黃牛案，昨依貪汙、偽造文書罪嫌，將3名收賄的代檢業者及代驗黃牛聲押禁見；士林地院連夜開聲押庭審理，認為4人均有滅證串供之虞，今早裁定羈押禁見。
承辦仰德大道車禍的檢察官劉東昀，在偵辦車禍案時，不解為何移除手煞車長達13年還能開上路，深入追查2年發現，台中特威力代檢廠紀姓業者、桃園鴻湧代檢廠黃姓業者及桃園維邦代檢廠呂姓業者，涉嫌勾結吳姓代檢黃牛，多年來受賄掩護不合格車輛過關。
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士林地院指出，聲押庭中，紀姓、黃姓及呂姓業者均坦承犯行，以相關車主證述、通訊監察譯文、行動蒐證、車籍檢驗歷程、檢驗紀錄等監理資料，以及代檢廠手動操作檢驗系統程式畫面、會勘紀錄，足以佐證3業者嫌疑重大。
另外，紀姓、黃姓及呂姓業者對於廠內其他代檢員收賄情形，以及不實的代檢類型項目、流程，均與傳喚證人證述、通訊監察譯文內容不符；又其使用手動方式更改電腦檢測結果，與其他所涉廠商人員，還須調查釐清，也還有其他共犯及代檢廠檢驗的車輛車主，尚未到案說明。
士林地院考量3業者所涉罪名刑度不輕，是10年以上有期徒刑甚至無期徒刑，且其均有滅證、勾串共犯、證人之虞，今早裁定羈押禁見。
至於吳姓代驗黃牛部分，士林地院認為，因還有其他代替不合格車輛檢驗的共犯尚待釐清，且委請的被告代驗車主也未到案，吳姓代驗黃牛對於仲介不合格車輛車主至代驗廠過程，陳述內容也與其他證人不符。
且吳姓代驗黃牛在陽明山車禍事件後，曾與相關共犯聯繫討論，考量他涉犯罪名不輕，且有滅證、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，今早也將他裁定羈押禁見。
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