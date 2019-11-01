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警偷查網友個資 露餡竟辯「不覺得違法」

2019-11-01 00:39聯合報 記者曾健祐／桃園報導

桃園地院以犯後態度不佳，依公務員登載不實罪，判陳姓員警1年4月徒刑。 圖／聯合報...
桃園地院以犯後態度不佳，依公務員登載不實罪，判陳姓員警1年4月徒刑。 圖／聯合報系資料照片
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桃園市陳姓員警因不滿陳姓網友留言，假借辦案名義登入警政署系統查對方個人資料，被發現後，還辯稱「不覺得違法」，桃園地院以他犯後態度不佳，依公務員登載不實罪判處一年四個月，可上訴。

桃園市警局蘆竹分局表示，陳員當初被起訴時已先記兩申誡處分，同時列為關懷輔導對象；最近陳以個人因素申請留職停薪獲准，另依警察人員人事條例，如違法情節重大，得予以停職，將對陳員做出停職處分。

陳姓員警因買賣職棒球員卡糾紛，不滿陳姓男子在網路社團的留言，二○一七年九月二日深夜十一點在南崁派出所執勤時，假借偵辦妨害名譽案件，登入系統偷查陳的身分個資，紀錄留存在警政署電腦系統中，個資被查的陳姓網友發現後向警政署長信箱、桃園市政府政風處、警察局陳情，全案才曝光。

法院審理時，陳員矢口否認，辯稱當時要去八德分局對陳提告，但八德說案件太多，要他兩、三天後再去，他覺得麻煩同事對他們很不好意思，才想把自己要告的人查出來。

陳員說，往年警察查詢案件時，也會輸入一些不實案由，但都未被起訴，他當下登入警政署警政知識聯網，進入國民身分證相片影像資料系統查詢，並不覺得有何違法，堅稱自己沒有登載不實文書之意。

法院指出，根據警察機關加強戶役政資訊稽核實施計畫，為落實「非因公務一律不得查詢使用」原則，使用者登入查詢個資時，應將查詢用途、目的或相關案號輸入，確保公務使用，且紀錄得保存五年。

陳員尚未對陳男提告，不符合查詢用途，就算已提告，身為告訴人也應迴避，更不得主張違法之平等，拿往年警察同仁以相同手法卻沒被起訴理由脫免刑責。法院審酌，陳員擔任警務人員不知奉公守法，違法查民眾個資，事後否認，也沒和對方和解，犯後態度不佳，考量查到個資後未進一步洩漏，判他一年四個月徒刑。

警察妨害名譽

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