獵雷艦案求償 慶富判賠國防部7319萬
2019-11-01 00:52
聯合報 記者林孟潔
／台北報導
慶富造船承包海軍獵雷艦爆出詐貸案，國防部前年底和慶富解約、沒入履約保證金，向慶富求償七七○五萬八一八○元，台北地方法院昨天判慶富應賠償技術服務費、戰鬥裝置費和監造支出共七三一九萬二一二四元，可上訴。
據國防部提出相關書面證據，法院認定國防部為建造獵雷艦已支付技術服務費五四○二萬餘元、客製化戰鬥系統規格費八八○萬餘元；慶富曾質疑國防部求償西裝、巧克力、南瓜子等費用不合理，判決指出，國防部二○一六年派六名人員赴義大利監造首艘獵雷艦，人員出國機票費、生活費、禮品交際費、雜費、誤餐費、交通費等共一○三七萬餘元，已經主計單位查核、單位主管核准，認定國防部請求有理由。
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法院認為，國防部原設有法務事務司、法律服務中心等單位，且民事訴訟一、二審非強制代理，國防部未舉證無法自為訴訟，須委任律師；另依雙方合約內容，國防部可自沒入的履約保證金中，扣抵逾期違約金，認定國防部請求法律服務費、遲延違約金無理由。
判決指出，慶富公司興建造艦廠房、修訂建造工作計畫書、建造細部規範書等工作均逾期；第一銀行對慶富聲請假扣押六十四億餘元，負責人陳慶男因違反公司法等罪判刑廿五年，併科一億五百萬元罰金，慶富也因違反銀行法判兩億八千萬元罰金，無法更替第三期預付款還款保證書，慶富陷於財務困境，難以繼續履約，確實符合解除契約要件，認定國防部合法解約，慶富應負損害賠償責任。
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