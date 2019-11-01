親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獵雷艦案求償 慶富判賠國防部7319萬

2019-11-01 00:52聯合報 記者林孟潔／台北報導

慶富董事長陳慶男。 圖／聯合報系資料照片
慶富董事長陳慶男。 圖／聯合報系資料照片
分享

慶富造船承包海軍獵雷艦爆出詐貸案，國防部前年底和慶富解約、沒入履約保證金，向慶富求償七七○五萬八一八○元，台北地方法院昨天判慶富應賠償技術服務費、戰鬥裝置費和監造支出共七三一九萬二一二四元，可上訴。

據國防部提出相關書面證據，法院認定國防部為建造獵雷艦已支付技術服務費五四○二萬餘元、客製化戰鬥系統規格費八八○萬餘元；慶富曾質疑國防部求償西裝、巧克力、南瓜子等費用不合理，判決指出，國防部二○一六年派六名人員赴義大利監造首艘獵雷艦，人員出國機票費、生活費、禮品交際費、雜費、誤餐費、交通費等共一○三七萬餘元，已經主計單位查核、單位主管核准，認定國防部請求有理由。

法院認為，國防部原設有法務事務司、法律服務中心等單位，且民事訴訟一、二審非強制代理，國防部未舉證無法自為訴訟，須委任律師；另依雙方合約內容，國防部可自沒入的履約保證金中，扣抵逾期違約金，認定國防部請求法律服務費、遲延違約金無理由。

判決指出，慶富公司興建造艦廠房、修訂建造工作計畫書、建造細部規範書等工作均逾期；第一銀行對慶富聲請假扣押六十四億餘元，負責人陳慶男因違反公司法等罪判刑廿五年，併科一億五百萬元罰金，慶富也因違反銀行法判兩億八千萬元罰金，無法更替第三期預付款還款保證書，慶富陷於財務困境，難以繼續履約，確實符合解除契約要件，認定國防部合法解約，慶富應負損害賠償責任。

國防部慶富獵雷艦海軍詐貸陳慶男

相關新聞

警偷查網友個資 露餡竟辯「不覺得違法」

2019-11-01 00:39

電玩案分賄款 高階警官重判16年

2019-11-01 01:05

仰德大道4死車禍…驗車收賄放水 4人聲押禁見

2019-11-01 00:45

屏議員周陳文彬 一審當選無效

2019-10-31 23:08

桃園7連霸議員 遭判當選無效

2019-10-31 23:05

影／棒球恐從奧運消失 辜仲諒盼解限制出境去爭取

2019-10-31 21:22

王炳忠告周玉蔻1日戰2回 她說有問「消息靈通人士」

2019-10-31 18:17

介入違法棄土清運 新北市議員陳科名起訴罪名多一條

2019-10-31 17:58

獵雷艦求償案判賠7319萬 慶富連「巧克力」也要賠！

2019-10-31 17:56

酒駕上路遭逮還冒名署押 他大舅子差點背黑鍋

2019-10-31 17:50

桃市7連霸資深議員 送蘋果被認賄選遭判當選無效

2019-10-31 17:45

選手車冒驗闖關25輛問題車疑上路 3業者1黃牛遭聲押

2019-10-31 17:23

獵雷艦案國防部提告求償 慶富判賠7319萬元

2019-10-31 17:14

快取寶吸金案30人無罪 檢方上訴盼正義實現

2019-10-31 17:11

再添1人！屏東縣議員周陳文彬涉賄 一審當選無效

2019-10-31 17:09

油漆工37秒內拿刀殺死2人 最高法院判無期徒刑定讞

2019-10-31 16:43

快取寶吸金案30人無罪 被告聽判喜極而泣

2019-10-31 16:42

影／怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59

南方澳漁工風波 蔡源龍告李麗華涉嫌妨害名譽

2019-10-31 15:47

老翁質疑魏家做慈善挨告 魏應充撤告獲不起訴

2019-10-31 15:20

雄獅旅行社遭駭客竊個資 消基會提告求償450萬今敗訴

2019-10-31 15:18

名嘴爆曾喝醉「打破瓶子要刺人」 韓國瑜：準備提告

2019-10-31 15:13

台中警務員收業者64萬幫忙疏通 檢聲押獲准釐清案情

2019-10-31 15:01

偷查民眾個資「不覺得違法」桃園警被判1年4月

2019-10-31 14:37

涉包庇電玩收賄 警二審被判16年喊遭誣陷

2019-10-31 14:37

國道三號尋仇連開12槍 結果搞烏龍吃牢飯6年10月

2019-10-31 14:35

賣黃牛票偷放行 頑童MJ116「幹大事」驗票人員獲緩起訴

2019-10-31 13:45

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44

假冒2姊借錢又見選舉詐財！立委參選人黃馨慧：快報警

2019-10-31 13:10

神鬼業務承攬大廠健檢卻A上百萬 公司查帳抓包...栽了

2019-10-31 12:48

前官員貪汙連威而鋼都敢要 桃市：貪汙零容忍

2019-10-31 12:11

吸血代驗黃牛貪百倍暴利涉行賄代驗廠 12人交保

2019-10-31 11:35

法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽可行嗎

2019-10-31 11:20

周玉蔻指共產黨線民 王炳忠：查證對象A、B是誰？

2019-10-31 11:14

高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49

搭高鐵帶6支原住民箭矢被請下車 他告站務人員都不起訴

2019-10-31 10:43

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

準備接新職 兩線兩星警官涉貪遭羈押

2019-10-31 00:55
看更多

熱門文章

郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中台南野炊11名學生燒燙傷

2019-10-31 19:45

台人吃壽司狂踩雷！這點餐習慣還犯大忌 日本店家不爽硬起來了

2019-10-31 17:07

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

花120元叫外送速食 打開盒子讓他心都涼了

2019-10-31 21:34

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 女學生驚魂未定喊好可怕

2019-10-31 20:23

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

駕BMW涉肇逃害女童截肢 警察找上門竟辯「忘記了」

2019-10-31 14:23

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

影／男子疑連人帶車摔落山崖 下午數十公里外現蹤

2019-10-31 17:47

你們改變我的下半生！南方澳斷橋中油與家屬謝英雄救命

2019-10-31 11:37

名嘴爆曾喝醉「打破瓶子要刺人」 韓國瑜：準備提告

2019-10-31 15:13

曉明女中野炊11名學生燒燙傷 瓦斯罐爆炸所致

2019-10-31 19:45

影／怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59

高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49

快取寶吸金案30人無罪 被告聽判喜極而泣

2019-10-31 16:42

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

北市警國賠太陽花 柯文哲：尊重司法也要顧慮基層士氣

2019-10-31 11:35

怪怪的！老夫妻領百萬現金僅用塑膠袋 員警阻止遭詐

2019-10-31 10:00

基隆市「鐵路街」密錄影片網路熱傳 警方駁非蒐證影帶

2019-10-31 18:18

追究普悠瑪事故責任 台鐵正式對日商提告求償6.1億

2019-10-31 14:51

雄獅旅行社遭駭客竊個資 消基會提告求償450萬今敗訴

2019-10-31 15:18

影／高中生無照駕駛逆向超車 國小校門口撞上母子

2019-10-31 19:43

再添1人！屏東縣議員周陳文彬涉賄 一審當選無效

2019-10-31 17:09

父女不慎滑落果園坎底 父受傷稚女獨自爬上路面求救

2019-10-31 09:50

曉明女中台南露營意外 中市教育局：6人已出院

2019-10-31 22:19

太陽花學運警判賠111萬 耿繼文：因果倒置警察不服氣！

2019-10-31 16:31

台南模範警察遭殺害案 證人改口：凶嫌開完槍後還嗆聲

2019-10-31 12:15

台中南屯公寓藏賭博網站 10餘坪空間吸賭金65億

2019-10-31 11:41

籌措旅費？俄男來台兜售國旗半月賺2萬

2019-10-31 18:53

疑卡式爐爆炸 台中曉明女中11名學生燒燙傷4人較嚴重

2019-10-31 20:10

曉明女中11人燒燙傷 校方：戶外教學卡式爐使用不當

2019-10-31 20:52

金門大橋旁傳「火燒埔」濃煙險危急小三通船隻航行

2019-10-31 17:09

影／藍營不滿太陽花國賠 徐國勇批：馬政府造成的

2019-10-31 15:27

前官員貪汙連威而鋼都敢要 桃市：貪汙零容忍

2019-10-31 12:11

連千毅之亂後續 警逮太陽會苗栗前分會長

2019-10-31 12:12

周玉蔻指共產黨線民 王炳忠：查證對象A、B是誰？

2019-10-31 11:14

太陽花國賠案上訴？柯文哲：不能用政治去干擾

2019-10-31 15:37

桃市7連霸資深議員 送蘋果被認賄選遭判當選無效

2019-10-31 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top