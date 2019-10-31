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影／棒球恐從奧運消失 辜仲諒盼解限制出境去爭取

2019-10-31 21:22聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒被控掏空中信金3億美元資產，台北地院審理近3年，8月底判辜無罪。案經上訴，辜聲請解除限制出境，高等法院今開訊問庭，他表示想參選2021年亞洲棒球總會和世界棒壘球總會改選。辜憂心2024年巴黎奧運已無棒球項目，若不爭取，東京奧運恐成棒賽絕響。

辜10月中才向高等法院另一庭聲請暫時解除限制出境，那是他涉紅火公司套利案，高等法院更一審認定辜違反金融控股公司法共同背信罪，判他3年6月徒刑，上訴三審中。紅火案已纏訟13年，高院10月21日裁定辜5億元保證金後，准予解除自11月8日起至11月23日出境限制，期間責付律師葉建廷、教育部體育署署長高俊雄。這也是責付給政府官員的罕例。

本案的限制出境日期至12月31日，辜表示身為中華民國棒球協會理事長，第二屆世界12強棒球錦標賽將在11月11日至17日於東京舉行，且賽後將舉行世界棒壘球總會會員大會，討論2020年東京奧運棒球競賽事宜，理事長角色重要。

辜說，我國現任亞洲棒球總會會長、世界棒壘球總會第一副會長的彭誠浩年事已高，想利用賽事和會議期間，引薦他與各會員國代表認識，以利參選2021年亞洲棒球總會和世界棒壘球總會改選。律師表示，刑事訴訟法限制出境、出海專章12月19日生效，辜本案是從2016年遭限制出境，但他一審無罪，應該解除限制出境，況且本件已有1億元擔保，已經足夠。

律師說，辜過去聲請過9次暫時解除限制出境，當時都是為了私事，但這回是「因公」，2024年巴黎奧運沒有棒球項目，再這樣下去，2028年可能也就沒有了；棒球是中華隊的強項，今年包括少棒、青棒都有好成績，代表辜很稱職。

不過檢察官潑了冷水，認為彭誠浩是否要引薦辜和其他會員國代表認識一事還未確定，棒球賽能否列為奧運項目也和辜仲諒個人無關，且中華隊球員戰績好不好，是運動員的努力。檢察官說，紅火案時，辜曾滯日2年不歸，如果要暫時解除出境限制「1億元也不夠」。

但律師則舉「黑豹旗」為例，指辜相當的用心，帶動運動員紀律。去年黑豹旗開幕儀式時，球員在唱國歌時打鬧，辜仲諒忍不住罵球員若連在唱國歌時都無法站好，「有什麼資格打球呢？」；今年從進場開始，球員都戰戰兢兢。律師認為「影響看得見」，若沒有人去推動、激勵，無法發揮戰力，而2008年辜主動回台面對紅火案，案件也尚未確定。

辜仲諒澄清，「我沒罵(去年黑豹旗開幕式)，只是在講感受」，他在日本長大，認為國內棒球賽事應像甲子園有秩序。而台灣棒球也受少子化影響，且資源有限，許多偏鄉的小孩無法打球，他不是主動想當理事長，而是被選了出來。辜說，要拿冠軍當然不是他一個人的力量，這是許多人的努力，包括教練，而黑豹旗曾萎縮，但今年成長到208隊參加。

是否解除限制出境，待合議庭決定，檢方則主張重大經濟犯罪保證金不能少於1億元。

2024年巴黎奧運沒有棒球項目，辜仲諒今(31日)擔心再這樣下去，2028年奧運...
2024年巴黎奧運沒有棒球項目，辜仲諒今(31日)擔心再這樣下去，2028年奧運可能也就沒有了，希望高院解除出境管制，讓他可在國際體壇發聲。記者王宏舜／攝影
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東京奧運辜仲諒國歌

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