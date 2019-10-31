財訊雙週刊損名譽 年代前總經理獲賠20萬確定

2019-10-31 19:13 中央社 台北31日電



年代公司前總經理吳健強不滿3年前財訊雙週刊報導指他闖禍悄悄離職，提告求償。二審今認定報導當時吳仍在年代任總經理，報導損及名譽，判週刊及總編輯應連帶賠償20萬元確定。

判決指出，吳健強提告主張，他從民國99年起擔任年代網際事業股份有限公司總經理，但財訊雙週刊雜誌在105年9月7日出刊報導指他已悄悄離職、事件起因是2014年世足賽期間發生轉播權糾紛，他代表年代簽約，卻沒注意看合約內容，疏忽闖下大禍。

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吳健強認為，財訊雙週刊雜誌總編輯梁寶華對這篇報導有審核權責而未盡查證，不法侵害他的名譽權，應連帶賠償新台幣500萬元。

一審法院判財訊雙週刊雜誌及總編輯應連帶賠償20萬元，雙方不服提起上訴，由二審台灣高等法院審理。

二審今天宣判，認定財訊雙週刊報導當時，吳健強仍於年代公司擔任總經理，報導會使讀者產生「吳健強因嚴重失誤而引咎離職」印象，確實侵害吳的名譽，且梁寶華未能證明已盡合理查證，經審酌雙方財力，以及財訊雙週刊已於106年2月刊登更正道歉啟事，認定財訊雙週刊雜誌及梁寶華應連帶賠償20萬元為適當，一審判決無誤，駁回上訴，全案確定。