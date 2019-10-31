王炳忠告周玉蔻1日戰2回 她說有問「消息靈通人士」

2019-10-31 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



新黨發言人王炳忠不滿媒體人周玉蔻在電視節目、臉書上指他及父親王進步收受大陸黨政軍金錢，發展在台組織，還稱父親帳戶有單筆超過500萬元的款項，為中共買通我國軍職、公務人員，自訴加重誹謗、洩密。誹謗部分，台北地院判周玉蔻無罪，洩密則公訴不受理。高等法院今開庭，王稱周女未查證、誇大其辭；她反駁「一審判我無罪沒有問題」。

王氏父子另提損害賠償訴訟，共向周玉蔻求償148萬7千元，並要求登報道歉、在節目上朗讀道歉啟事，一審敗訴。高院民事庭今早上開庭，雙方下午在刑事庭再度舌戰。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中國大陸籍學生周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展共諜組織案，台北地檢署偵辦，去年6月依違反國家安全法起訴王等人。王炳忠認為周玉蔻在北檢偵查時，在沒有積極證據的情況下，指控他是共產黨線民、第五縱隊、為中共發展軍事訓練組織，還說他負責的新中華兒女學會資金來源不明、學會與周泓旭計畫有關，影射他是周泓旭共諜案共犯，毀損他名譽。

高院今行準備程序，周玉蔻表示說的話皆有所本，她的消息來源不是檢調人員，而是「消息靈通人士」，且有手機截圖為證，她必須保護消息來源。周女說，在周泓旭共諜案的判決也有提到「國台辦全額支持啟用」，實到金額20萬美金，可用資金18萬美金，約台幣5百多萬。

周玉蔻進一步說，王氏父子為何被偵辦？理由同判決書，王進步被起訴，確實和收受金額有關；她曾向王炳忠求證、請他上節目受訪，事後也都證明她講的都是真實的。

王炳忠說，檢察官起訴文件與周玉蔻的7項誹謗言論不同、或根本沒有連結，認為她應善盡查證義務，否則就是惡意言論。