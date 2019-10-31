王炳忠告周玉蔻1日戰2回 她說有問「消息靈通人士」
2019-10-31 18:17
聯合報 記者王宏舜
／台北即時報導
新黨發言人王炳忠不滿媒體人周玉蔻在電視節目、臉書上指他及父親王進步收受大陸黨政軍金錢，發展在台組織，還稱父親帳戶有單筆超過500萬元的款項，為中共買通我國軍職、公務人員，自訴加重誹謗、洩密。誹謗部分，台北地院判周玉蔻無罪，洩密則公訴不受理。高等法院今開庭，王稱周女未查證、誇大其辭；她反駁「一審判我無罪沒有問題」。
王氏父子另提損害賠償訴訟，共向周玉蔻求償148萬7千元，並要求登報道歉、在節目上朗讀道歉啟事，一審敗訴。高院民事庭今早上開庭，雙方下午在刑事庭再度舌戰。
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中國大陸籍學生周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展共諜組織案，台北地檢署偵辦，去年6月依違反國家安全法起訴王等人。王炳忠認為周玉蔻在北檢偵查時，在沒有積極證據的情況下，指控他是共產黨線民、第五縱隊、為中共發展軍事訓練組織，還說他負責的新中華兒女學會資金來源不明、學會與周泓旭計畫有關，影射他是周泓旭共諜案共犯，毀損他名譽。
高院今行準備程序，周玉蔻表示說的話皆有所本，她的消息來源不是檢調人員，而是「消息靈通人士」，且有手機截圖為證，她必須保護消息來源。周女說，在周泓旭共諜案的判決也有提到「國台辦全額支持啟用」，實到金額20萬美金，可用資金18萬美金，約台幣5百多萬。
周玉蔻進一步說，王氏父子為何被偵辦？理由同判決書，王進步被起訴，確實和收受金額有關；她曾向王炳忠求證、請他上節目受訪，事後也都證明她講的都是真實的。
王炳忠說，檢察官起訴文件與周玉蔻的7項誹謗言論不同、或根本沒有連結，認為她應善盡查證義務，否則就是惡意言論。
對於王炳忠主張「起訴書不能認定為真」，周玉蔻質疑「我不懂什麼意思？」，並表示當時的評論是說明檢調為何要調查王炳忠，「如此而已」。她說，這是起重大國安案件，她無意評論有罪與否，只是精準傳達檢調與王炳忠、王進步的關係，起訴書可證明她說的是真的，王氏父子有罪與否是法官的問題。
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