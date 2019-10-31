介入違法棄土清運 新北市議員陳科名起訴罪名多一條
2019-10-31 17:58
聯合報 記者陳俊智
／新北即時報導
新北市議員陳科名涉嫌收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓，催辦建照核發速度，今年7月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴後，今天再因介入清潔隊稽查違法土方清運，被追加起訴偽造文書。
今年3月，陳科名被檢調查出利用投資的工程行收取廠商回扣，還數度在服務處拿現金，不法所得合計1717萬餘元，雖矢口否認犯行，但因為其他涉案人坦承，加上有數筆資金是直接匯入其戶頭，最後仍被檢方起訴；全案移審新北地院後，陳多次聲請交保，但合議庭認定他罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，屢屢駁回。
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檢方調查，陳科名除了替建商關說，其投資的工程行違法清運棄土遭新北市清潔隊開單時，他也有出面協調土資場業者開立不實買賣契約書，因此認定他另涉犯偽造文書。
此外，陳科名涉偽造文書一案，同案還有多名被告；其中，新北市政府環保局的徐姓清潔隊員因明知違法仍協助工程行做假資料，被認定涉犯圖利罪起訴。工程行蔡姓負責人、顏姓經理和土資場楊姓負責人等6人則分別因坦承犯行或罪嫌不足，獲檢方不起訴或緩起訴處分。
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