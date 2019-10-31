介入違法棄土清運 新北市議員陳科名起訴罪名多一條

2019-10-31 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／新北即時報導



新北市議員陳科名涉嫌收受回扣和賄款，替多家建商向新北市政府施壓，催辦建照核發速度，今年7月被新北地檢署依貪汙治罪條例起訴後，今天再因介入清潔隊稽查違法土方清運，被追加起訴偽造文書。

今年3月，陳科名被檢調查出利用投資的工程行收取廠商回扣，還數度在服務處拿現金，不法所得合計1717萬餘元，雖矢口否認犯行，但因為其他涉案人坦承，加上有數筆資金是直接匯入其戶頭，最後仍被檢方起訴；全案移審新北地院後，陳多次聲請交保，但合議庭認定他罪嫌重大，且有串證逃亡之虞，屢屢駁回。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

檢方調查，陳科名除了替建商關說，其投資的工程行違法清運棄土遭新北市清潔隊開單時，他也有出面協調土資場業者開立不實買賣契約書，因此認定他另涉犯偽造文書。