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在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

獵雷艦求償案判賠7319萬 慶富連「巧克力」也要賠！

2019-10-31 17:56聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

慶富造船5年前承包海軍獵雷艦，卻爆出以虛偽文件詐貸、增資數十億元；國防部前年12月正式和慶富解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，向慶富公司求償7705萬8180元，慶富曾不滿國防部派至義大利人員的西裝、巧克力、南瓜子等費用，台北地方法院今天下午5點宣判，判慶富應賠償7319萬2124元，其中就包含禮品交際費，意指慶富要賠償「巧克力」費用。

判決指出，慶富興建造艦廠房、修訂建造工作計畫書、修訂建造細部規範書等工作均已逾期；第一銀行也對慶富聲請假扣押64億餘元，陳慶男也因違反公司法等判刑25年，併科1億500萬元罰金，他另犯銀行法應執行2億8000萬元罰金，確定無法辦理第三期預付款保證書更替作業，慶富已陷於財務困難，難以繼續履約，已構成解除契約事由。

判決指出，國防部海軍司令部派員至義大利船廠監造，相關出國機票費、生活費、禮品交際費、雜費、誤餐費、交通費等，因已經過主計單位查核、單位主管核准，也有支出憑證、採購捷報單、出差旅費報告表等證據佐證，判慶富也應賠償此部分費用，共1037萬餘元；再加上國防部為建造獵雷艦支出技術服務費5402萬餘元、購買戰鬥裝置費用880萬餘元，慶富共應賠償7319萬餘元。

法官認為，國防部原先就有法律服務單位，包括法務事務司、法律服務中心，且國防部未舉證為何不能自為訴訟，必須委任律師代理的事由，故國防部請求慶富賠償律師酬金並無理由；國防部也已沒入17億4665萬元履約保證金，根據雙方合約內容，國防部向慶富請求的逾期違約金，可以從履約保證金中抵扣，故此部分請求也無理由。

陳慶男。本報資料照片
陳慶男。本報資料照片
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慶富國防部義大利

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