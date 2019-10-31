酒駕上路遭逮還冒名署押 他大舅子差點背黑鍋
2019-10-31 17:50
聯合報 記者賴郁薇
／高雄即時報導
高雄市余姓男子今年4月初晚間在某薑母鴨店內吃喝，用餐完畢後竟不顧渾身酒氣，執意酒駕騎車上路，遭警方眼尖發現他控車不穩，攔查果真發現他酒測值高達每公升0.34毫克。沒想到，余男為躲避刑責，假冒大舅子身分應詢署押，差點害大舅子背上酒駕黑鍋。橋頭地院依偽造文書2罪，判余有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。
判決指出，余男今年4月7日晚間在岡山某薑母鴨店大啖，幾杯啤酒下肚後，他頂醉意上機車離開，騎行嘉興路與信中街口，因行車不穩，被警方攔查，發現他身上飄散酒味，隨即要求他配合酒測，測得酒精濃度高達每公升0.34毫克，已明顯超標，將他帶回詢問。
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沒想到，余男為掩飾身分、規避刑責，竟假冒大舅子年籍資料應詢，接連在派出所筆錄、拘禁告知通知書、酒測報告，及地檢署偵訊筆錄等文件上冒名署押，還冒名簽收舉發通知單，共署押8枚假署名。但余男偽造文書犯行仍在不久後東窗事發，除酒駕外，他再多背一條偽造文書罪。
余男到案坦承偽造文書，與被害大舅子證述情節大致相符，橋頭地院認為，余男冒名應訊，不只害司法機關錯誤追訴刑罰對象，更侵害被害人權益，損及交通違規事件處理正確性，浪費司法資源，相當不應該，但念在他坦承犯行，態度尚可，依偽造文書罪，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。
至於余男酒駕一事，也遭橋頭地院依不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑3月，同樣得易科罰金9萬元，也可上訴。
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