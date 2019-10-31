桃市7連霸資深議員 送蘋果被認賄選遭判當選無效

2019-10-31 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



桃園市7連霸市議員劉茂群在去年大選前涉嫌委託女助理到八德社區贈送價值700元的蘋果禮盒，檢方經搜索、查扣相關證物，認定劉犯嫌明確今年2月依違反選罷法起訴她，建請法院從重量刑，同時也提出當選無效之訴；桃園地院民事庭經多月審理，今下午一審判決劉茂群當選無效，可上訴。

判決指出，劉茂群致贈蘋果禮每盒738元，其經濟效益及實用性遠超過一般政見發表或選舉早市場和所發的扇子、帽子、小包面紙，原子筆等贈品，因此該蘋果禮盒客觀上具有足以動搖該社區選民投票意向的效用。

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法院認為，在現今社會並無特別重視社區管委會改選風氣，另一照證人證詞、相關資料比對，足以認劉茂群先前在陸光四村社區管委改選時，並未曾向改選後之棟委致贈水果禮盒，且呂姓助理送水果禮盒時又無固定的名目，可見劉送禮行為和社會風氣、慣例或節慶全然無關，應屬賄選。

另相關證人也清楚表達，呂姓助理再送禮時，均有表明要求支持劉茂群，或給劉茂群服務的機會，以一般有通常判斷能力的人，呂上開送禮行為的目的、意涵已經不言可喻，可見蘋果禮盒確實是投票權行使的對價。

檢方起訴指出，劉茂群（58歲）去年6月6日花2萬8000元向水果行買了39盒蘋果，並指示呂姓助理假託社區管委會當選，到八德區陸光四村送要價700元的蘋果禮盒，並尋求選民支持劉；檢方當時訊後命劉25萬元交保。

檢方訊時，劉矢口否認犯行，辯稱有交代呂女不可以提到選舉，但呂有講是她個人行為；但檢方認為，選舉激烈候選人為求當選相競提早各活動，常在選務機關發布選舉公告或登記參選前就對投票人行賄。