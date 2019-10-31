選手車冒驗闖關 25輛問題車疑上路 3業者1黃牛遭聲押
2019-10-31 17:23
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
士林地檢署偵辦汽車代檢廠弊案，查出業者涉嫌掛勾代檢黃牛，共計有26輛混凝土泵浦車，遭竄改檢驗數據，還有用「選手車」冒驗等事證，全案依貪汙、偽造文書罪嫌偵辦，今傍晚聲押3名業者及一名吳姓黃牛。
陽明山仰德大道2017年間，爆發混凝土泵浦車連環車禍，釀成4死8傷慘劇。承辦檢察官劉東昀，發現手煞車遭移除的混凝土泵浦車，竟能大膽開上路，懷疑其中有弊案，歷經2年前查出，代檢廠業者與代檢黃牛涉嫌掛勾行、收賄。
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檢方昨日在全台23處發動搜索，依照偽造文書、貪汙罪嫌，約談3家代檢廠業者及員工、代檢黃牛，以及工程行或泵浦車主等，共計62人。其中主嫌為桃園鴻湧代驗廠黃姓業者，桃園維邦代驗廠呂姓業者，台中特威力代驗廠紀姓業者，以及主嫌吳姓黃牛等4人。
檢方指出，犯罪手手法為代驗廠「串改檢驗數據」，還有車齡老舊的車輛，改裝多次無法通過檢驗，並在代檢廠外塗改車牌號碼，以俗稱「選手車」冒驗，強行騙過檢驗員，以保證通過檢驗。
檢方表示，全案清查出有26台混凝土泵浦車遭串改數據，陽明山車禍肇事車輛就是其一，其餘25輛車是否還開上路，將待進一步釐清調查。
士檢昨夜由14名檢察官協助陸續複訊34名犯罪嫌疑人，無保請回18人，以1萬元至20萬元不等金額具保郭女、王男等12人。
檢方今下午陸續複訊代檢廠黃姓、呂姓、紀姓業者，以及吳姓黃牛等4人，認為涉犯貪汙治罪條例受賄及行賄罪、刑法偽造文書罪，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。
士檢呼籲，民眾如發現老舊工程車輛有疑似舞弊驗車之情形，請踴躍向檢廉調機關檢舉，以保障公眾往來安全。
2017年7月19日陽明山發生嚴重連環車禍，檢方認定，肇事的混凝土泵浦車超重、移除手煞車系統、中央傳動軸脫落，才會在仰德大道下波路段，失控連撞22車，釀成4死8傷慘劇。全案依照業務過失致死罪，目前仍在士林法院審理中。
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