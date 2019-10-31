獵雷艦案國防部提告求償 慶富判賠7319萬元

2019-10-31 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



慶富造船5年前承包海軍獵雷艦，卻爆出以虛偽文件詐貸、增資數十億元，慶富負責人陳慶男、少東陳偉志被依偽造文書、銀行法等罪嫌起訴，一審陳慶男被判刑25年，陳偉志已潛逃海外；國防部前年12月和慶富解除採購契約，解約後沒入履約保證金，並向法院提告，向慶富公司求償7705萬8180元，台北地方法院今天宣判，判慶富應賠償7319萬2124元，可上訴

台北地院先前開庭，慶富律師表示，陳慶男因涉入基隆海生館弊案仍在看守所羈押禁見，而陳慶男身體狀況不好，也有腦中風症狀，無法走路得坐輪椅，羈押期間也有戒護就醫，對於本件案情也無法回答。另國防部也以慶富違約為由，沒入17億4665萬元的履約保證金，照理說已合理補償國防部的損失。

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慶富律師也曾懷疑，國防部沒有拿出派員進場監造獵雷艦的證明，且派至義大利人員的西裝、巧克力、南瓜子、熱水瓶等費用，國防部也向公司求償並不合理。

國防部委任律師認為，國防部和慶富簽約是「國建國造」6艘獵雷艦，而慶富案發後已無履約能力，依法提告求償，其中也包含懲罰性賠償金；至於費用部分，均是依合約支出，向慶富求償並無問題，且依雙方合約，慶富本應配合國防部派員至義大利監造獵雷艦，依契約附加條款，當然可將損害歸責於慶富，求償有理由。