快取寶吸金案30人無罪 檢方上訴盼正義實現

2019-10-31 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／ 嘉義市即時報導



嘉義地方法院今天判決快取寶非法吸金案，除了負責人孫岳澤、李欣潔夫婦和共犯王木生等人仍在逃，無法審理外，其他30人全數無罪，法院指出，30名被告也向孫岳澤投資和借貸，具有違法吸金「被害人」身分，但因想分享賺錢等心態，才拉攏或介紹其他投資人共同參與。

檢方指出，30名被告也非法募資，並向下線聲稱有紅利報酬，觸犯銀行法中的非銀行卻向多數人募資的法條，對判決深感遺憾，也為眾多被害人權益無法獲得確保深感無奈，承辦檢察官收到判決後，將針對判決理由不當之處提起上訴，「相信正義將終獲實現」。

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判決指出，檢察官雖極為用心，盡力調取、核對金流資料，欲證明被告黃振龍等30人招攬「資金」、賺取「利差」，涉犯銀行法第125條第1項之非法經營銀行業務罪嫌。

但被告基於於投資人立場，介紹親友加入投資，欲與親友共同賺取公司允諾的利益，或為自身爭取公司允諾的佣金，尚不能直接或間接推論被告等人，與孫岳澤有共同違法經營、收受存款業務的犯意，基於無罪推定原則，諭知無罪判決。

檢方起訴指出，孫岳澤民國91年4月間成立製造的公仔公司，明知非銀行不得經營收受存款業務，以公仔訂單名義向多數或不特定人招募資金，每半年為一期，並約定有12％以上的利潤。

檢方指出，民國100年後陸續以餐飲、阿旺師食品廠和快取寶等公司名義招攬投資，但最後陸續跳票，未支付利息，受害者等多達500多人。檢方發動三波偵查，發現孫透過下線層層招募，多達33人因此被起訴。