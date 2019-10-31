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油漆工37秒內拿刀殺死2人 最高法院判無期徒刑定讞

2019-10-31 16:43聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

油漆工人李銘鴻去年曾拿刀刺傷游姓男子，事後談判雙方又爆發衝突，他持摺疊刀在37秒內殺死游的胞弟、洪姓男子；一、二審均依殺人等罪判無期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。

最高法院指出，原審判決已綜合卷內相關證據，詳細說明李銘鴻有殺人的不確定故意，也已說明不採信李辯詞的原因；原判決審酌李沒有前科紀錄，和被害人沒有仇恨，並非預謀殺人，沒有剝奪生命權的必要性，因此判處無期徒刑，量刑妥；檢方、李的上訴任憑己見指摘原判決違法均無理由，今駁回上訴。

李銘鴻去年4月間和謝姓男子聯繫，欲取回黃姓友人女友遺留在謝男車上的錢包，雙方過程中發生口角，李到場後持折疊刀刺向謝男的游姓友人，導致游男手指切割傷、肌腱斷裂等。

李銘鴻、黃姓友人與謝男等人去年6月為傷害游男一事相約談判，謝男懷疑黃男攜帶刀械，雙方一言不合爆發衝突。

李銘鴻原先衝進人群表示「不要這樣，有話想好說」，企圖解圍未果，他一氣之下拿折疊刀刺向游的胞弟、洪男，兩人傷重不治；另謝的李姓友人被刺傷，大量出血，送醫急救撿回一命。

二審認為，李銘鴻短短37秒內拿折疊刀刺人體要害部位，造成2人死亡、1人受傷，下手力道之大，足見有不確定殺人故意，故不採信李辯稱僅有傷害故意的說法。

判決指出，李銘鴻犯行雖危害社會甚巨，造成被害人、家屬極度悲傷，但他除毒品案外，並沒有其他前科紀錄，且和死者、傷者均無仇恨，並非預謀殺人，因此維持一審判決，判處無期徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

油漆工人李銘鴻去年曾拿刀刺傷游姓男子，事後談判雙方又爆發衝突，他持摺疊刀在37秒...
油漆工人李銘鴻去年曾拿刀刺傷游姓男子，事後談判雙方又爆發衝突，他持摺疊刀在37秒內殺死游的胞弟、洪姓男子；一、二審均依殺人等罪判無期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。圖／本報資料照片
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殺人毒品肌腱

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