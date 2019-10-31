太陽花學運警判賠111萬 耿繼文：因果倒置警察不服氣！

2019-10-31 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



2014年太陽花學運，造成警民雙方超過200個人受傷，台北地方法院30日下午判台北市警察局需賠其中14人共111萬565元，判決出爐引起警界人士不滿；退警總會會長、警政署前督察長耿繼文也發文痛批，因果倒置，警察不服氣！

耿繼文說，5年前太陽花群眾霸占並破壞行政院設施的事，至今仍記憶猶新，執行安全維護勤務的警察，也多在職。警察依法執行驅離群眾，以維護行政院的作為，毫無疑問，是沒有人會否定警察該有的作為。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，在這段過程中，自己也奉命自桃園率6個分隊保安機動警力漏夜北上支援，在場看到太陽花毀損建物設備，現場一片狼籍的狀況，也看到總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等70餘人與大批太陽花群眾占據行政院。

由蔡英文、蘇貞昌等領頭阻卻警察羞辱警察並攻擊警察（這些錄影全在），警察受傷甚至盾牌警棍等裝備被失控群眾圍攻奪走，群眾囂張猶如沒有法律的國家，警察受傷200餘人。

這麼多的警察受傷，裝備被奪，法院怎麼不就事論事審理？為什麼民進黨上台執政，行政院長林全就撤告太陽花？這些移送太陽花違法的卷宗相信仍躺在法院，法院卻選擇性的視若無物。

「站在維持現場秩序第一線警察需賠償受傷群眾，而蔡英文等太陽花群眾卻不必賠受傷的警察。」耿繼文批評，此因果倒置本末不分的判決，警察不服！有是非的國人不服！