男子典當汽車無力贖回 流當後苦吞28張交通違規罰單
2019-10-31 16:20
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
張姓男子典當名下自用小客貨車，無力贖回流當後，共計收到28張罰單，罰款合計1萬4700元。張向監理單位申訴應歸責他人，但已逾期被退回，提告訴請撤銷處分。基隆地院審結，認為張未在期限內提出證明，即應視為違規行為駕駛人，不可再以非行為人訴請免罰，駁回告訴。
判決指出，張男名下汽車在2018年6月10日至同年12月10日，共計24次行駛國道高速公路未繳通行費，經通知補繳逾期仍未補繳，國道公路警察局開出24件舉發單，監理單位各處罰300元，合計7200元。
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張男名下汽車2018年1至3月間在桃園、新竹，3次被雷達測速器拍照舉發超速違規，其中2次超速20公里以下，各裁罰2000元，1次超速29公里，裁罰2300元，合計6300元。
2018年7月20日張男名下汽車在桃園市中壢區違停，員警拍照採證後逕行舉發，監理單位裁罰1200元。
張男提告指出，他名下的汽車在台北市一家當鋪流當，但在此之後車輛所有罰單仍寄到他的住處。他曾詢問監理站人員怎麼處理？被告知罰單應由當鋪業者受罰，但向監理單位申訴卻遭退回，因此提告請求撤銷處分，維護權益。
公路總局台北市區監理所答辯，舉發機關礙於人力、時間，難以一一詳究違規者為何人，受處罰車主若認違規行為應歸責他人，應檢附相關證明告知處罰機關。為免法律關係長期懸而未決，相關證據要在「應到案日期前」提出。張男未依規定提出證明，故退回申訴，以他名義裁罰於法有據。
法官查出，張男2017年9月7日將車子當入潤泰當鋪，同年12月21日流當，之後張多次收到舉發單，自應依舉發通知單「應到案日期前」（最早2018年3月15日、最末2018年12月10日），檢附相關證據及應歸責人相關證明文件，到應到案處所填寫申請書告知應歸責人，讓監理單位另行通知應歸責人到案。
張男明知各項違規行為均應歸責他人，但置之不理，遲至今年2月15日才以書面告知監理單位，車輛已流當給予當鋪業者。由於已超出期限，自應視為違規行為駕駛人受罰，監理單位裁罰有據，駁回告訴。全案可上訴。
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