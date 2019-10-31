怕影響蔡英文選情？吳子嘉：我已經半年沒罵陳菊了

2019-10-31 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



總統府秘書長陳菊自訴美麗島電子報董事長吳子嘉加重誹謗，台北地方法院今天開庭，吳子嘉指出，由電子報創辦人許信良出面，他願意私下或公開向陳菊「致意」，但他堅持不會為自己的專業評論道歉，「我一輩子沒有道過歉」，告到底也從不道歉。

吳子嘉開庭時指出，他個人和陳菊素昧平生，並沒有私人恩怨；他身為資深媒體人，也擔任2屆中鋼董事，對中鋼十分了解，他的評論都涉及公益事項，並非無的放矢，也沒有過錯。

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他說，他願意跟陳菊致意，是因為陳菊畢竟是美麗島事件的英雄，他造成長者的不快，所以願意在許信良出面、帶領下，私下或公開和陳菊「致意」；對於事實評論部分，他沒指涉陳菊個人，且事涉公益、對專業的堅持，他絕不道歉。

吳子嘉說，其實他怕影響蔡英文的選情，已經半年沒有批評陳菊，在媒體方面，他已經對陳菊展現最大的寬容，釋出最大的善意，「反而陳菊要反躬自省」。他庭後受訪指出，他最近半年都沒有提陳菊愛將趙家寶通緝、貪汙，這些都是事實，「我已經很克制了」，這是他對陳菊最大的寬容。

陳菊委任律師游琦俊指出，雙方經過3次面對面調解，仍存有最大的歧異點，因吳子嘉僅同意私下致意，但吳子嘉是在公開節目發言，陳菊要求公開澄清或道歉，故雙方調解不成立。

陳菊自訴吳子嘉指出，吳子嘉今年1月16日、1月23日在中天電視台「新聞龍捲風」，以及1月24日在東森電視台「關鍵時刻」節目中談氣爆、輕軌等事件，指氣爆案律師費過高、輕軌後續建設有問題，被陳菊自訴刑法加重誹謗罪。