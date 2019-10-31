南方澳漁工風波 蔡源龍告李麗華涉嫌妨害名譽

2019-10-31 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成6名外籍漁工喪生，漁工在台工作環境受矚目，但卻引發宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華、蘇澳區漁會理事長蔡源龍互槓。

蔡源龍今天聲明，李麗華個人以模糊個案批判資方認定剝削，背離事實，自下結論，恣意批評，經由媒體將資方及協調單位均妖魔化，以人權之名製造對立，立場偏頗，他雖難苟同，但均尊重。

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蔡源龍表示，但李麗華日前公然汙衊他惡意逼退漁工工會理事長瓦迪諾（Wardino），把瓦迪諾找到漁會辦公室去，錄了兩段影片，就是要他辭去理事長，事實並非如此，不實言論誹謗名譽，如不提告以正視聽，將背離「關心漁工勞動條件與生活」的初衷與目標，讓認真做事者噤若寒蟬。

蔡源龍今天與區漁會常務監事林月英．總幹事陳春生及多名漁民在蘇澳區漁會開會，邀印尼籍的宜蘭縣漁工職業工會理事長瓦迪諾說明。瓦迪諾表示，他不懂中文，是看到新聞才知紛爭，他加入工會並不想造成漁工與船長對立，會退出工會是出自個人意願，未受人脅迫。

會後，蔡源龍等人群至宜蘭地檢署控告李麗華涉嫌妨害名譽，象徵性索賠1元，要求李麗華公開登報向他及漁民致歉。

李麗華則說：「我講的都是事實。」李麗華表示，一天到晚有人放話，說要對她不利，她為了漁工的工作權益，已經忍了６年，「但現在已經踩到我的底線了」。

李麗華表示，漁工很脆弱，工作權掌握在資方手上，現在利用漁工的工作權要脅她，要她道歉，但她認為，是他要跟我們道歉，要跟工會理事長、全體會員道歉才對，因為他造成我們的不安與壓力。