作假帳隱匿虧損 二審判榮電退將董事長緩刑
2019-10-31 15:34中央社 台北31日電
退役少將、榮電公司前後任董事長李豐池及葉茂益涉承攬國防部「率真分案」 等2項工程，發生鉅額虧損卻未予財報揭露。二審今天對李豐池及葉茂益判刑1年8月、2年，均宣告緩刑。
判決指出，行政院退輔會轄下、已倒閉的榮電公司，陸續承攬國防部多項工程，退役少將李豐池及葉茂益分別於民國96年及98年出任榮電董事長，二人各自在任期內，為美化公司各年度財務報告，使不出現虧損、有盈餘，明知「率真分案」、「博愛分案」工程都發生重大虧損，卻都未認列，仍進行後續申報、公告。
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葉茂益在任期間，以不實財務報告等文件，向銀行辦理展延，後來又向另家銀行詐貸。
一審法院依證券交易法的申報及公告不實罪，判李豐池1年8月徒刑；葉茂益則依證券交易法的申報及公告不實罪及詐欺罪，判刑2年，緩刑5年。
經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判；合議庭認為一審宣判並無違誤，駁回上訴，另審酌李豐池是為謀求榮電公司永續經營，一時失慮而犯罪，致罹刑章，經偵、審程序及罪刑宣告後，已有所警惕，無再犯之虞，因此宣告李豐池緩刑2年，全案還可上訴。
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