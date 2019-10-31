老翁質疑魏家做慈善挨告 魏應充撤告獲不起訴

2019-10-31 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



因混油案假釋出獄積極做公益的味全前董事長魏應充，不滿一名詹姓老翁在臉書社團「我是永靖人」發文指「魏家二代做回收油、餿水油」提告妨害名譽，後因詹翁在今年10月5日的經濟日報頭版刊登道歉啟事，魏應充遂

透過律師具狀撤回告訴，台北地檢署今將詹翁不起訴。

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頂新和德文教基金會自1997年創立，長期關注台灣發展及公益議題，積極投入各項公益。味全前董事長魏應充因混油案入監服刑，假釋出獄後擔任該基金會董事長，積極投入公益事業。

此外，頂新油品風暴後，承諾捐出30億成立食安基金，與銀行簽約成立公益專款信託專戶，並於2017年成立非營利性組織「好食好事基金會」，成為台灣第一個推動「農業新創」的育成加速器，未來將與國發會攜手，培育食農領域的獨角獸企業。

不過，一名詹姓老翁（65歲）今年初在在臉書社團「我是永靖人」以本名發文指：「魏家改頭換面、食物銀行為慈善事業，是在積陰德給民間看？如果你要相信也沒辦法，因魏家兩代製油，一代米糠油多氯聯苯，二代回收油、餿水油，你們看這樣可怕嗎。」

今年4月24日，魏應充得知該篇文章後，認為詹翁未經查證即發文，這些不實言論已貶損他社會評價，因此在5月2日提出妨害名譽告訴。據了解，詹翁到案後，供稱完全不記得自己有無發文，但因魏應充透過律師具狀撤回告訴，檢方依法不起訴。