雄獅旅行社遭駭客竊個資 消基會提告求償450萬今敗訴
2019-10-31 15:18
聯合報 記者蕭雅娟
／台北即時報導
雄獅旅行社在2017年間，遭駭客竊取消費者個資，消費者陸續接獲詐騙集團電話受騙匯款。消基會替25名消費者提起團體訴訟，求償450萬餘元，士林地方法院今宣判消基會敗訴。全案可上訴。
消費者文教基金會主張，2017年5月間，雄獅的作業系統遭駭客入侵，消費者個資外洩，多人陸續接獲詐騙電話，詐騙集團假冒雄獅員工，打電話詐騙消費者，導致消費者依照指示匯款，25名消費者求償450萬9575元。
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雄獅主張，作業系統遭駭客惡意攻擊入侵，不代表違反個資法規定，或有過失，發現遭駭客入侵後，立即發布重大訊息及新聞公告周知，已盡善良管理人注意義務。消費者是否遭詐騙，消基會並沒有舉證證明，消費者遭詐騙與駭客入侵系統竊取個資，無因果關係。
雄獅遭第三人入侵電腦作業系統，竊取消費者購買多筆商品訂單資料，案發後旋即向刑事局報案，並在公開資訊觀測站發布重大訊息，並召開記者會說明，並用簡訊、電話、網站聲明、實體通路門市向消費者說明事由。
法院審酌，現今科技尚無法提供可完全防堵駭客攻擊的防護技術，雄獅遭駭客竊取資料，不能推論違反個資法，或有管理上疏失，且消費者受財產損害，是第三人故意不法造成，與個資外洩沒有相當因果關係。
消基會並沒有舉證消費者財產損害，且雄獅提供保管、保護個資的安全措施，符合個資法規定。法院認為，消基會不得依照個資法、消費者保護法、民法等請求賠償，判雄獅免賠。全案可上訴。
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