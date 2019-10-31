名嘴爆曾喝醉「打破瓶子要刺人」 韓國瑜：準備提告

國民黨總統參選人韓國瑜過去曾在台北農產運銷公司擔任總經理，名嘴、資深媒體人陳東豪在政論節目「鄭知道了」上爆料，韓當時常中午才到北農上班，還曾喝醉把「瓶子打破要刺人」，對此，韓國瑜今天下午到桃園八德出席見面會後受訪，二度強調「自己這一輩子從小到大從未拿過酒瓶子打破，去刺人過」，針對陳不實言論，將委請律師提告。

韓國瑜說，現在對韓國瑜的抹黑已經到「一黑、二黃、三花、四白」的程度，表示自己這輩子從小到大從未拿過酒瓶打破去刺人過，還重複一次自己這輩子從未拿過酒瓶打破去刺人過，他強調，陳東豪跟他認識，為何不來查證，已經委請律師準備提告。

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韓國瑜強調，現在不停的抹黑、抹黃、抹紅、抹花與抹白，認為這些抹黑應該要有限度，最後並嗆「知識份子昧良心，能夠心安嗎？」