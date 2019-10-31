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台中警務員收業者64萬幫忙疏通 檢聲押獲准釐清案情

2019-10-31 15:01聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局兩線二星的白姓警務員涉嫌貪汙治罪條例，昨天遭檢方聲押獲准，檢調查出，白在去年任職市警局犯罪預防科時，疑向砂石業者佯稱具有疏通案件的能力，對業者詐取現金60萬、價值4萬元的茶葉，檢調前天傳訊白與相關證人等10人，訊後認為白有勾串證人之虞，昨天深夜向台中地院聲押獲准。台中地檢署表示，尚在偵查中，事實真相由檢察官率市調處、市警局督察室釐清。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，本署檢察官偵辦白姓警務員貪汙治罪條例案件，指揮法務部調查局台中市調查處、台中市警察局督察室，在29日搜索白位於彰化市的住處及工作地點，查扣相關書證，同時傳訊白及相關證人10人。

檢察官訊後認為白涉有貪污治罪條例中利用職務上機會詐取財物罪，且犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有湮滅偽造變造證據、勾串證人之虞，而有羈押原因及必要，昨天向台中地方法院聲請羈押禁見，已在昨天裁准。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，全案由檢察官聲請羈押所認的犯罪事實，是白在去年下半年間某日上午，疑佯以允諾涉案替業者疏通國土相關犯罪偵查為由，詐取60萬元及價值4萬元茶葉。全案尚在偵查進行中，事實真相，正由檢察官率法務部調查局台中市調查處及台中市警察局督察室積極釐清。

涉案的白姓警務員在遭法院裁定羈押禁見後，台中市第四警分局火速召開考績會，先對白做出停職處分，另建請市警局祭出兩大過免職處分，呈台中市政府核定，公文已在今天上午送抵台中市警局。

台中市第四警分局白姓警務員涉嫌在去年間向業者詐取現金60萬及價值4萬元的茶葉，白...
台中市第四警分局白姓警務員涉嫌在去年間向業者詐取現金60萬及價值4萬元的茶葉，白昨天遭檢方聲押獲准。圖／讀者提供
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