雄獅個資遭竊 消基會團訟求償一審敗訴

2019-10-31 14:46 中央社 台北31日電



雄獅旅行社於民國106年間遭駭客入侵竊取消費者資料，消基會替25名消費者提起團體訴訟，求償450萬9575元。一審士林地方法院今天宣判，判消基會敗訴，全案仍可上訴。

中華民國消費者文教基金會起訴主張，雄獅旅行社作業系統於民國106年5月遭不明人士入侵，消費者個資因而外洩，部分消費者陸續接獲佯稱雄獅員工的詐騙電話，甚至受有財產損失，依個人資料保護法、消費者保護法、民法等規定，求償共新台幣450萬9575元。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

雄獅旅行社則主張，作業系統遭駭客惡意入侵，不代表公司有違反個資法規定，且事發後隨即公告周知，已盡善良管理人注意義務，縱使消費者確遭騙受損，也屬不法人士詐欺所為，與雄獅旅行社並無因果關係。

一審認為，雄獅旅行社提出的個人資料檔案安全維護計畫符合規定，且該案是第三人入侵，並非雄獅旅行社管理不當，而現今科技仍無法提供可完全防堵駭客攻擊的技術，不能僅以電腦系統遭他人惡意入侵，即推論旅行社違反個資法規定或管理上有所疏失。

一審也認為，雄獅旅行社在案發後旋即報警，並以發布重大訊息等方式說明，已採取適當防護行為避免可能發生的財產損害，原告無法證明消費者遭詐騙與個資外洩的因果關係，雄獅旅行社保護個資的服務也已具可合理期待的安全性，消基會以消費者保護法規定求償無理由。

判決理由還指出，雄獅旅行社已採行符合個資法規定的安全措施，該件資料外洩事件起因於第三人入侵，難以認定雄獅旅行社有故意或過失，也難以認定消費者遭詐騙與個資外洩有相當因果關係，雄獅旅行社免負侵權行為損害賠償責任，判消基會敗訴。全案仍可上訴。