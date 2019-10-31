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雄獅個資遭竊 消基會團訟求償一審敗訴

2019-10-31 14:46中央社 台北31日電

雄獅旅行社於民國106年間遭駭客入侵竊取消費者資料，消基會替25名消費者提起團體訴訟，求償450萬9575元。一審士林地方法院今天宣判，判消基會敗訴，全案仍可上訴。

中華民國消費者文教基金會起訴主張，雄獅旅行社作業系統於民國106年5月遭不明人士入侵，消費者個資因而外洩，部分消費者陸續接獲佯稱雄獅員工的詐騙電話，甚至受有財產損失，依個人資料保護法、消費者保護法、民法等規定，求償共新台幣450萬9575元。

雄獅旅行社則主張，作業系統遭駭客惡意入侵，不代表公司有違反個資法規定，且事發後隨即公告周知，已盡善良管理人注意義務，縱使消費者確遭騙受損，也屬不法人士詐欺所為，與雄獅旅行社並無因果關係。

一審認為，雄獅旅行社提出的個人資料檔案安全維護計畫符合規定，且該案是第三人入侵，並非雄獅旅行社管理不當，而現今科技仍無法提供可完全防堵駭客攻擊的技術，不能僅以電腦系統遭他人惡意入侵，即推論旅行社違反個資法規定或管理上有所疏失。

一審也認為，雄獅旅行社在案發後旋即報警，並以發布重大訊息等方式說明，已採取適當防護行為避免可能發生的財產損害，原告無法證明消費者遭詐騙與個資外洩的因果關係，雄獅旅行社保護個資的服務也已具可合理期待的安全性，消基會以消費者保護法規定求償無理由。

判決理由還指出，雄獅旅行社已採行符合個資法規定的安全措施，該件資料外洩事件起因於第三人入侵，難以認定雄獅旅行社有故意或過失，也難以認定消費者遭詐騙與個資外洩有相當因果關係，雄獅旅行社免負侵權行為損害賠償責任，判消基會敗訴。全案仍可上訴。

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