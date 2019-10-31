賣黃牛票偷放行 頑童MJ116「幹大事」驗票人員獲緩起訴

2019-10-31 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／即時報導



嘻哈團體「頑童MJ116」2018年首度登上小巨蛋開演唱會，一名負責搖滾區驗票的李姓工作人員卻私下向友人透露每人可用1500元代價放行，招來17名粉絲進場。主辦單位直到粉絲反應沒拿到隨票贈送的周邊商品才發現提告，台北地檢署認定李男等2人涉詐欺罪，考量認罪且已賠償，今給予緩起訴處分。

由瘦子、小春、大淵組成的嘻哈團體「頑童MJ116」，去年第29屆金曲獎以《幹大事BIG THING》奪得最佳演唱組合獎項。去年8月間，在台北小巨蛋舉行一連三場《幹大事》演唱會。

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檢警調查，演唱會售票價格自690元到2690元不等，最貴的搖滾區要價2690元。當天負責把關驗票的李姓男子，卻在事前跟賴姓女友人透露，每人只要付出1500元即可獲得協助偷偷放行進入搖滾區。

賴女欣喜若狂，進而將消息告訴余姓女子、黃姓男子。余女、黃男2人各自「賣票」給粉絲，余女每張票以「原價」1500元，售出4張票，黃男在臉書上提高至每張票2500元，售出6張票。李男則放行7名友人入場。

演唱會開始前，兩人再把購票粉絲帶到小巨蛋搖滾區入場處，由李男引導進場。但主辦單位為了回饋廣大粉絲，可憑票領取周邊商品，有粉絲不曉得買的是「黃牛票」向主辦單位抱怨沒拿到「實體票」，該如何兌換商品？這才讓李男私下放行獲利一事曝光。

主辦單位清查發現共有17名粉絲沒買票入場，提告李男、余女涉犯詐欺罪。檢察官先移付調解，2人各賠主辦單位20萬元，考量均已認罪，給予緩起訴處分，期限1年，各須支付公庫2萬元。至於賴姓女子、黃姓男子被控涉詐欺罪部分，另案偵辦。