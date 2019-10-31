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法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽，可行嗎？

吳女曝14分鐘通話內容 同情張嘉郡對周柏吟「愛得很卑微！」

想靠硬上挽回前女友 法院判渣男關7年

2019-10-31 13:45聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名唐姓男子不甘與交往多年的女友分手，求復合不成後，竟潛入對方家中，趁對方洗完澡之際硬上，犯後還矢口否認，辯稱強壓對方的手段是親密行為的前戲，但說法未被新北地院採信，今天被依侵入住宅強制性交罪判刑7年。全案可上訴。

判決指出，唐男（48歲）透過網路認識女友，2014年8月因脾氣暴躁被甩，他心有不甘，不斷糾纏對方求復合，最後在2015年8月某晚潛入對方住處，趁對方剛洗完澡之際，以跨坐方式將人強壓在床，仗著體型優勢硬上。

審理時，葉男否認犯行，見對方拿手機錄到的犯罪過程當證據，仍辯稱影片是分手前拍的，並指內容是親密行為前的互動，後來是覺得對方行為很奇怪，所以將手機拍掉。

但是，唐男的女友表示唐男已非第一次犯案，並指他每次都想靠性行為挽回感情，自己已瀕臨崩潰，才會在過程中試圖拿手機錄下他的犯行，「我知道這次不錄下來，他還是會繼續性侵」。

法院調查，唐男女友的手機雖然被摔壞，但經過修復還原，其影片拍攝時間與案發時間相符，也無後製情況。影片中，唐男女友對唐男表示「我要告你強姦」，唐男只回答「你弄壞我手機」，對性侵一事未加以反駁。

法院再查，全案除了唐男女友的手機影片，還有其女友的女兒目擊唐男跨坐在母親身上，加上其女友驗傷報告等證據，最後未採信唐男說法。

新北一名唐姓男子不甘與交往多年的女友分手，求復合不成後，竟潛入對方家中，趁對方洗...
新北一名唐姓男子不甘與交往多年的女友分手，求復合不成後，竟潛入對方家中，趁對方洗完澡之際硬上，犯後還矢口否認，辯稱強壓對方的手段是親密行為的前戲，但說法未被新北地院採信，今天被依侵入住宅強制性交罪判刑7年。示意圖／Ingimage
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