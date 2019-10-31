郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友

2019-10-31 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



鴻海創辦人郭台銘辦公室蒐集網路攻擊言論，包含網友稱「鍋媽媽駕鶴西歸」，上午向刑事局提告，表示郭最重視母親，團隊決定不再姑息，郭辦幕僚蔡沁瑜指患血癌的女兒也被網友詛咒，哽咽說「我們難道活該被欺負？」

永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜上午赴刑事局，代表郭及本人提告，將相關網路言論提供警方，包括「好期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」、「我以為他媽媽死了」，還有網友針對蔡留言，稱「你的女兒死了才好」，估算約2、3百名提告對象。

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媒體詢問是否懷疑來自國民黨內？蔡沁瑜說，沒有任何懷疑，不知從何而來，也不知為何針對郭陣營，總統初選起郭營口不出惡言，沒罵過任何人，都是就事論事。

郭台銘對此心情如何？她說，「郭奶奶」是郭台銘最重視、想保護的人，之前沒計較，出現「郭奶奶」相關留言忍不下去，決定站出來，團隊同仇敵愾，覺得不能再姑息養奸。

對於女兒被波及，她一度哽咽，表示女兒兩歲時罹患血癌，夫妻拚了命救回，網友卻說「死了才好」，天下父母心，誰不希望孩子平安長大，每條生命都非常可貴，別因立場不同就在網路謾罵。