郭台銘不滿媽媽被詛咒「駕鶴西歸」 怒告兩百名網友
2019-10-31 13:44
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘辦公室蒐集網路攻擊言論，包含網友稱「鍋媽媽駕鶴西歸」，上午向刑事局提告，表示郭最重視母親，團隊決定不再姑息，郭辦幕僚蔡沁瑜指患血癌的女兒也被網友詛咒，哽咽說「我們難道活該被欺負？」
永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜上午赴刑事局，代表郭及本人提告，將相關網路言論提供警方，包括「好期待鍋媽媽趕快駕鶴西歸」、「我以為他媽媽死了」，還有網友針對蔡留言，稱「你的女兒死了才好」，估算約2、3百名提告對象。
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媒體詢問是否懷疑來自國民黨內？蔡沁瑜說，沒有任何懷疑，不知從何而來，也不知為何針對郭陣營，總統初選起郭營口不出惡言，沒罵過任何人，都是就事論事。
郭台銘對此心情如何？她說，「郭奶奶」是郭台銘最重視、想保護的人，之前沒計較，出現「郭奶奶」相關留言忍不下去，決定站出來，團隊同仇敵愾，覺得不能再姑息養奸。
對於女兒被波及，她一度哽咽，表示女兒兩歲時罹患血癌，夫妻拚了命救回，網友卻說「死了才好」，天下父母心，誰不希望孩子平安長大，每條生命都非常可貴，別因立場不同就在網路謾罵。
劉宥彤說，對網路謾罵攻擊，郭營從初選起態度是以和為貴，希望支持者理性，但郭退選後，這些言論沒減少，反變本加厲，不知是有心人士或一時衝動，若威脅團隊個人及家人安全，應交給法律處理。
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