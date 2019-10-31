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假冒2姊借錢又見選舉詐財！立委參選人黃馨慧：快報警

2019-10-31 13:10聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

距離明年投票剩70餘天，台中市西屯區周姓女市民接詐騙集團電話，對方聲音沙啞，自稱「二姐」，假冒立委參選人借錢周轉的電話，匯款後求證才恍然驚覺被詐騙了，經報案、凍結詐騙帳戶，幸好沒有金錢損失。台中市第4選區立委參選人黃馨慧說，她從政20年，選舉一定依法申請政治獻金專戶，絕對不會和朋友借錢！選舉詐騙歪風再起，呼籲民眾提高警覺、接獲疑似「金錢借貸」電話，請盡速報警處理。

周姓女市民表示，日前接獲詐騙電話，第一通電話對方聲音沙啞，自稱「二姐」，因為多一支電話號碼，以後可以私聯。隔日，第二通電話對方表示「資金不足」希望借款25萬元方便周轉，她不疑有它，匯款後對方又來討錢，即去電黃馨慧服務處求證，經過秘書提醒「二姐從來不會借錢」才驚覺被騙，立刻向第六分局市政所報案、凍結詐騙帳戶，經警方迅速處理，幸好沒有損失。

黃馨慧表示，選舉期間假冒參選人打電話向民眾借錢，以前就常聽聞，隨著選舉投票日接近，有可能詐騙案愈來愈多。除了提醒自己好友不要上當受騙外，也呼籲民眾匯款前、務必詳查確認收款對象，避免財物損失。

立委參選人黃馨慧呼籲民眾提高警覺，接獲疑似「金錢借貸」電話，請盡速報警處理。圖／...
立委參選人黃馨慧呼籲民眾提高警覺，接獲疑似「金錢借貸」電話，請盡速報警處理。圖／立委參選人黃馨慧提供
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立委參選人黃馨慧呼籲民眾提高警覺，接獲疑似「金錢借貸」電話，請盡速報警處理。圖／...
立委參選人黃馨慧呼籲民眾提高警覺，接獲疑似「金錢借貸」電話，請盡速報警處理。圖／立委參選人黃馨慧提供
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