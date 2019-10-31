神鬼業務承攬大廠健檢卻A上百萬 公司查帳抓包...栽了
2019-10-31 12:48
聯合報 記者賴郁薇
／高雄即時報導
高雄市1家醫療技術服務公司長期與枋寮醫院合作，替不等廠商提供員工健檢服務；其中，醫療技術服務公司由范姓業務員擔任中間聯繫窗口。沒想到，范姓業務員為解決手頭經濟壓力，前年、去年間陸續將13家廠商繳付的、共百餘萬元健檢自費費用中飽私囊，而未實繳入公司帳戶，遭公司查帳抓包。橋頭地院依業務侵占罪，判處范有期徒刑1年2月，緩刑2年，可上訴。
判決指出，范從2016年開始擔任該技術服務公司業務員，負責與枋寮醫院合作，共同招攬健檢業務。范前年起，陸續接下不少科技業、製造業大廠自費數萬元至10餘萬元不等金額的健檢工作，廠商依約付款，但大筆費用到范手中後，卻沒再繳回公司，反而直接遭范侵吞。全案直到范所屬的技術服務公司察覺資金短缺，逐筆清查帳戶資料才揪出范侵占達103萬6950元。
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范姓業務員到案坦承犯行，並表明願意分期償還130萬元，用來賠償公司損失，雙方達成調解。
橋頭地院認為，范姓業務員明知承攬的健檢業務所得款項應如實繳回公司，但他仍因缺錢花用，暗自將款項占為己有，行為涉犯業務侵占罪；但念在他坦承犯行，且以130萬元與受害公司達成調解，調解金額高出不法侵占所得，截至今年8月，范已依約償還2期款項，還款狀況穩定，顯見他有悔意。
橋頭地院綜合考量犯罪情節及犯後態度後，認為應給予范姓業務員自新機會，希望他能改過、回歸社會，依業務侵占罪，判處范有期徒刑1年2月，緩刑2年，並命他依約履行還款事宜，全案可上訴。據悉，范姓業務員在案發後，已在去年5月11日離開原任職的醫療技術服務公司。
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