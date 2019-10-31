前官員貪汙連威而鋼都敢要 桃市：貪汙零容忍

2019-10-31 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市前經濟發展局長朱松偉因向廠商索賄，被桃園地檢署依10個貪汙罪起訴，檢方發現朱憑著身為機關首長、學術界身分向得標廠商施壓、索賄，連威而鋼、和女友開房間錢都要廠商付，索賄細節曝光後引起譁然，桃園市政府今天發出聲明，強調朱在任職期間所涉案件，市府秉持貪汙零容忍原則，完全配合司法調查，任何牟取不法都應接受法律制裁。

朱松偉在學官界經歷豐富，台灣大學土木工程博士的他曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任，高雄市政府交通局主任秘書等職務，市長鄭文燦當選第一屆市長時，先被延攬入府擔任參議，2015年接任桃園航空城公司總經理，2016年中改接任市府經濟發展局長，當時鄭文燦還讚許朱對於交通、工程及整體經濟發展業務都相當熟悉，不過鄭連任後以借調期滿為由，朱松偉辭去局長回任教職。

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朱松偉今年初爆發收受業者賄賂與餽贈等弊案，在承辦公共工程、採購期間向多名廠商索賄，收受現金及iPad等物，還要求支付五星級酒店房費、威而鋼，被檢方痛批，猶如地痞流氓收保護費，還要廠商將東西直送經發局局長室，近日依10個貪汙罪起訴。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，本案偵查過程中，市府配合檢方調查，移送相關公文卷宗，把資料攤在陽光下，讓司法單位徹底調查。目前本案全案偵結，檢方也已起訴，市府尊重司法偵辦結果。