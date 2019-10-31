親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
太陽花案判國賠
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

MLB／7戰全是客隊贏球新紀錄 國民擊敗太空人奪隊史首冠

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

前官員貪汙連威而鋼都敢要 桃市：貪汙零容忍

2019-10-31 12:11聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市前經濟發展局長朱松偉因向廠商索賄，被桃園地檢署依10個貪汙罪起訴，檢方發現朱憑著身為機關首長、學術界身分向得標廠商施壓、索賄，連威而鋼、和女友開房間錢都要廠商付，索賄細節曝光後引起譁然，桃園市政府今天發出聲明，強調朱在任職期間所涉案件，市府秉持貪汙零容忍原則，完全配合司法調查，任何牟取不法都應接受法律制裁。

朱松偉在學官界經歷豐富，台灣大學土木工程博士的他曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任，高雄市政府交通局主任秘書等職務，市長鄭文燦當選第一屆市長時，先被延攬入府擔任參議，2015年接任桃園航空城公司總經理，2016年中改接任市府經濟發展局長，當時鄭文燦還讚許朱對於交通、工程及整體經濟發展業務都相當熟悉，不過鄭連任後以借調期滿為由，朱松偉辭去局長回任教職。

朱松偉今年初爆發收受業者賄賂與餽贈等弊案，在承辦公共工程、採購期間向多名廠商索賄，收受現金及iPad等物，還要求支付五星級酒店房費、威而鋼，被檢方痛批，猶如地痞流氓收保護費，還要廠商將東西直送經發局局長室，近日依10個貪汙罪起訴。

對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，本案偵查過程中，市府配合檢方調查，移送相關公文卷宗，把資料攤在陽光下，讓司法單位徹底調查。目前本案全案偵結，檢方也已起訴，市府尊重司法偵辦結果。

詹賀舜說，雖然朱松偉在鄭市長連任後，未留在市府任職，但其任職期間所涉及的案件，市府秉持貪汙零容忍的原則，完全配合司法徹底調查、偵辦到底。詹也強調，「清廉是市府團隊不能打折扣的基本操守，任何謀取不法私利的行為，都應該接受法律的制裁。」

桃園市前經發局長朱松偉任內涉嫌索賄，檢方偵結依10個貪汙罪嫌起訴他。 圖／聯合報...
桃園市前經發局長朱松偉任內涉嫌索賄，檢方偵結依10個貪汙罪嫌起訴他。 圖／聯合報系資料照片
分享

相關新聞

【重磅快評】納稅人賠太陽花 誰賠法治崩毀、苦人多？

2019-10-31 11:01

法庭旁聽攏無？法官簡介案情給你聽可行嗎

2019-10-31 11:20

吸血代驗黃牛貪百倍暴利涉行賄代驗廠 12人交保

2019-10-31 11:35

周玉蔻指共產黨線民 王炳忠：查證對象A、B是誰？

2019-10-31 11:14

高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49

搭高鐵帶6支原住民箭矢被請下車 他告站務人員都不起訴

2019-10-31 10:43

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

準備接新職 兩線兩星警官涉貪遭羈押

2019-10-31 00:55

虛報線民費設「小金庫」 海巡隊9人被訴

2019-10-31 00:51

罕見手法！人頭公司利用空白發票 詐獎金1500多萬

2019-10-31 00:44

太保農會理事長命案／主嫌潛陸20年 罹癌投案躲過坐牢

2019-10-31 00:35

「出事只是早晚」…驗車找黃牛 九成不願換零件

2019-10-31 00:25

仰德大道車禍案外案…驗車廠爆收賄 手煞車拆了也過關

2019-10-31 00:19

中市警官涉貪瀆裁定羈押禁見 老同事：早晚的事

2019-10-31 00:08

台開案更五審 扁婿趙建銘稱「只想吃好料」 檢斥謀私

2019-10-31 00:04

高市前環保局長 洩密被判撤職

2019-10-31 00:01

屏東來義鄉長竇望義涉賄 當選無效確定

2019-10-30 23:59

官員索賄／「偷吃」要人付房費 還索威而鋼

2019-10-30 23:58

桃市前經發局長 10貪汙罪起訴

2019-10-30 23:54

中市警官疑向砂石業者收賄數十萬 法官裁定羈押禁見

2019-10-30 23:45

遭爆和方芳芳姊夫搞曖昧 立委陳玉珍求償300萬失敗

2019-10-30 23:00

靈骨塔詐騙集團3嫌無保請回 檢：將提抗告

2019-10-30 22:16

桃園前經發局長收保護費 遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39

涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38

問題工程車趴趴走！黃牛涉行賄代驗廠 每次收6至8萬元

2019-10-30 21:20

疑驗車黃牛行賄汽車代驗廠 檢搜索23處帶回62人偵辦中

2019-10-30 20:00

假加水站買了3年統一發票未實際用出 國稅局渾然不知

2019-10-30 19:53

高價收購靈骨塔位涉用話術詐騙 檢警逮16人扣5輛名車

2019-10-30 19:13

3票幽靈人口 台南永康光復里長當選無效定讞

2019-10-30 18:57

趙建銘稱三井宴「我可以吃個好料」 檢斥不符國民情感

2019-10-30 17:48

屏東地院一審宣判 恆春鎮長盧玉棟當選無效

2019-10-30 17:45

正妹網紅是男生？男批「人妖」挨告

2019-10-30 17:40

涉新北警樂隊制服採購案 「總統鞋師傅」再被起訴

2019-10-30 17:32

皮膚科醫師詐領健保費 繳10萬元給國庫獲緩起訴

2019-10-30 17:23

招攬投資泰國房產吸金超過4億 北聯幫主裁定羈押禁見

2019-10-30 17:21

涉瑞傑吸金案 「砰砰阿峰」吳勇峰自清：我也是受害人

2019-10-30 16:55

抗議4000連署書被扣 「統一黨」中選會前集結遭法辦

2019-10-30 16:21

比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬

2019-10-30 16:07
看更多

熱門文章

台灣惠普前董事長黃河明 跳樓輕生不治

2019-10-30 23:44

太陽花學運國賠案 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

2019-10-30 17:10

外國人把台灣墳墓當「龍椅」坐 網友驚喊：夭壽喔

2019-10-30 20:29

獨／仰德大道車禍驚爆驗車廠收賄 檢調全台大搜索

2019-10-30 14:26

涉貪局長帶小三上五星酒店 連「威而鋼」都要廠商埋單

2019-10-30 21:38

桃園前經發局長收保護費 遭10個貪汙罪起訴

2019-10-30 21:39

台中市警務員涉貪瀆？中市警局：不宜對外發言

2019-10-30 12:27

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

2019-10-30 17:42

官員索賄／「偷吃」要人付房費 還索威而鋼

2019-10-30 23:58

太陽花學運獲國家賠償 受害者：相信台灣司法有改變

2019-10-30 19:21

連千毅太陽會大哥謝育全落網 高雄警拘捕3太陽會成員

2019-10-30 22:24

中市警官涉貪瀆裁定羈押禁見 老同事：早晚的事

2019-10-31 00:08

只能選林蔚山這9人？ 高院判大同股東會決議無效

2019-10-30 13:05

警察局因太陽花判賠 葉毓蘭：消極不執法時代來臨

2019-10-30 20:32

興大生遭撞死 聯合大學發「又是夜遊惹的禍」後致歉

2019-10-31 09:27

山區迷路GPS不靈 脫困希望就在最近的電線桿…

2019-10-31 09:00

5歲女生嘔吐送醫...發現一家四口都一氧化碳中毒

2019-10-30 17:09

比對上億張發票 檢警破獲假加水站詐領國庫1600萬

2019-10-30 16:07

砂石車、大貨車注意！ 台64線開始科技執法取締超載

2019-10-30 12:48

外送員送單找不到指定樓層 打電話才知訂餐人在「新加坡」

2019-10-30 15:57

太扯！熊貓機車誤闖國道 女外送員無照駕駛

2019-10-31 10:09

桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23

太陽花學運 北市警判賠14人111萬 基層警不平

2019-10-31 00:30

警務員溢領13小時加班費 貪汙罪判刑獲緩刑3年

2019-10-30 15:24

中市兩線兩星警官疑涉貪瀆 檢察官聲請羈押

2019-10-30 12:23

看問題／太陽花案 驅離判國賠 警察執法標準錯亂

2019-10-31 00:25

中市警官疑向砂石業者收賄數十萬 法官裁定羈押禁見

2019-10-30 23:45

見小姨子餵奶起色心 男衝動伸狼爪判3年2月

2019-10-30 12:23

不法集團設人頭公司偽開發票 詐領中獎獎金1597萬元

2019-10-30 15:15

【重磅快評】納稅人賠太陽花 誰賠法治崩毀、苦人多？

2019-10-31 11:01

來義鄉長涉賄當選無效確定 屏東選委會：將補選

2019-10-30 13:36

直播主之亂 高雄警方拘捕連千毅靠山

2019-10-30 23:16

台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39

大同經營權市場派扳回一城 高院判董事會「自始無效」

2019-10-30 12:50

請讓路！200公里從彰化護送女嬰往台北就醫

2019-10-30 20:24

遭爆和方芳芳姊夫搞曖昧 立委陳玉珍求償300萬失敗

2019-10-30 23:00

才通車14天 彰化全興工業區濱海路發生貨櫃翻車事故

2019-10-30 20:43

準備接新職 兩線兩星警官涉貪遭羈押

2019-10-31 00:55

黑名單「攝淫師」下藥性侵Coser 法官重判8年半

2019-10-30 21:38

多點一份餐點讓店家直接給外送員 老闆：人間自有真情

2019-10-30 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top