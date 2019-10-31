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吸血代驗黃牛貪百倍暴利涉行賄代驗廠 12人交保

2019-10-31 11:35聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

全台各地有眾多車齡老舊的混凝土泵浦車趴趴走，其中驚傳「代驗黃牛」，涉嫌勾結行賄三家汽車代驗廠，向混凝土泵浦車主，收取高於市價一百倍的驗車費，保證合格驗車。昨士檢約談62人，朝貪污、偽造文書罪嫌偵辦，其中34人列為被告，已有12人交保;三家代驗廠業者，及吳姓黃牛等主嫌，尚在偵訊中，預計中午過後結果出爐。

陽明山仰德大道2年前，爆發連環車禍，釀成4死8傷慘劇，檢方懷疑，混凝土泵浦車因車齡久，車主或工程行沒有百萬經費換新車，只能不斷的改裝車輛，每年須2次驗車，一次支付6百元費用給代驗廠。

據悉，由於車輛老舊，恐無法通過檢驗，代檢黃牛見有利可圖，涉嫌勾結行賄代驗場業者，另一方面再向泵浦車主，收取6萬至8萬的代驗費，高額費用高於市場行情至少1百倍。

檢方昨日約談代驗廠業者、代檢黃牛，以及工程行或泵浦車主等62人，其中桃園鴻湧代驗廠黃姓業者，桃園維邦代驗廠呂姓業者，以及台中特威力代驗廠紀姓業者，還有主嫌吳姓黃牛等4人，仍在偵訊中。

檢方指出，昨日動員180名司法警察，在北中南地區共約談62人，其中34人為被告，昨夜移送地檢複訊，目前已有12人交保，包含黃牛夫婦王男、郭女，涉犯偽造文書及貪污罪嫌，均以20萬交保，其餘林姓黃牛等10人，則是以1萬至10萬元交保。

至於陽明山車禍案，遭依業務過失致死罪起訴的信詠工程行負責人陳美蘭等18名工程行負責人、車主、檢驗員，則是無保請回。

陽明山仰德大道混凝土泵浦車發生重大車禍。圖／本報資料照片
陽明山仰德大道混凝土泵浦車發生重大車禍。圖／本報資料照片
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