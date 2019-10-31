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【重磅快評】納稅人賠太陽花 誰賠法治崩毀、苦人多？

2019-10-31 11:01聯合報 主筆室

「這個國家」的蔡政府上任第一件事，就是由林全內閣對太陽花撤告，但睁大眼看著警察被告，馬英九和江宜樺至今還在莫名其妙跑法院。現在台北地院更判決北市警局必須拿納稅人的錢賠償太陽花111萬元；但是讓警察執法標準錯亂，誰來賠？台灣的民主扭曲、法治崩毀、社會失序、經濟邊緣化，誰來賠？

獲賠償的周倪安昨天說，當時警察用尖銳的欄杆圍著人民，這是不法的行為；但乘著太陽花而起的蔡英文，卻用刀鋒拒馬對著人民。太陽花的暴力公民不服從，無罪；警察驅離非法衝闖、暴力破壞的太陽花，判賠；現在蔡英文還對連儂牆衝突的陸生厲聲斥喝，絕對不能容忍暴力。

暴力的定義，由太陽花決定；暴力的正當性，由蔡英文認定。馬政府時期的警察執法，是國家機器暴力；等到蔡英文必須靠警察保護，甚至把警察當政治工具時，就高喊強勢執法。國家公權力和警察執法標準，被摧折得比蔡英文的髪夾彎還要彎。警察尊嚴被踐踏，士氣遭重擊，莫此為甚；警大退休教授葉毓蘭直言，「消極不執法時代來臨」，全民受害。這代價，誰來賠？

蔡英文對著美國高喊民主價值聯盟，舉著台灣民主旗幟，充當美國抗中棋子，卻從來沒有告訴人民，美國對太陽花打砸暴力、破壞法治的衝撞作為，並不以為然。太陽花盛張怒放時，美國國務院就表態指出，美方不對兩岸間協議採取立場，呼籲學生負責任和平示威，避免暴力；美國官員也希望反服貿學生與示威者能負責任地使用表達意見的自由，和平而文明地示威，避免暴力。

負責任和平示威？太陽花躲藏在篡改的「公民不服從」背後，還獲得法院認證。和平而文明地示威？對太陽花，特別是大腸花來說，這道考題也太艱澀了。美國對台灣的民主自由一向盛讚有加，罕見用「文明」來期許台灣的民主活動；太陽花也許還沒學會，但為太陽花看門圍事的民進黨從來就沒這基因，而蔡英文更早就以人生第一次帶領群眾上街頭便獲得「暴力小英」稱號為榮。

當太陽花及其律師獲判賠後，還高喊香港加油，這對街頭勇武派必是一大鼓舞。蔡英文力挺香港太陽花，挺到台灣被指控是介入反送中的幕後黑手；現在蔡英文可以拿太陽花獲賠判決，去向香港特首林鄭月娥示威了。其實美國更力挺香港民主人權，美國副總統潘斯最近還高調表示和港人「站在一起」；但蔡英文一定故意沒聽到，潘斯敦促反送中示威者「繼續以非暴力的方式向前走」。

大家都希望維護台灣民主成果，更樂見年輕人勇於表達意見和公共事務參與，這是民主活力的表現；而負責、和平、文明，應是最基本的準繩。如今在民進黨圍事、蔡政府庇護與法院認證下，納稅人必須賠償太陽花，但錯亂的公權力、扭曲的民主、崩毀的法治、失序的社會，誰來賠？太陽花阻斷兩岸經濟合作和區域整合道路，台灣經濟被邊緣化，世上苦人多，又有誰來賠？

太陽花運動攻占行政院後，警方驅離行動遭參與抗議者提告，台北地院昨認定台北市警局執...
太陽花運動攻占行政院後，警方驅離行動遭參與抗議者提告，台北地院昨認定台北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬元。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文警察太陽花學運

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