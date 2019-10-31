欠繳ETC通行費執行案 可到超商繳款

2019-10-31 11:04 中央社 台北31日電



法務部行政執行署今天表示，民眾若欠繳ETC通行費，金額2萬元以下，收到執行分署的傳繳通知後，自11月1日起可就近前往7-11等超商繳款，免收手續費。

行政執行署與交通部高速公路局為提升服務品質，便利民眾繳納ETC國道通行費，自11月1日起，就高公局及所屬北區、中區、南區養護工程分局移送各執行分署執行的國道通行費欠繳案件，新增超商繳費方式。

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行政執行署新聞稿指出，只要金額在新台幣2萬元以下，民眾都可持下方印有條碼的傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國7-11、全家、萊爾富、OK四大超商及美廉社繳款，且免收手續費。

行政執行署表示，行駛國道未繳納ETC通行費，有違用路人使用者付費原則，現在超商繳款很方便，已經不用再奔波繳納，省時又省力。

新聞稿另指出，若民眾逾期沒有自動繳清款項，就會被執行分署依法扣押存款、薪資或查封車輛等財產，希望民眾不要因小失大，衍生後續遭強制執行或影響信用的問題。

新聞稿最後提到，行政執行署自民國97年6月起即推動四大超商代收民眾繳納欠稅、罰鍰、勞保、健保及欠費的便民服務，至今年9月底止，超商繳納件數已達518萬2646件，徵起總金額達173億506萬5534元，可見超商繳款便民措施，確實讓民眾有感，更增加國庫收入，一舉雙贏便利多通行費。