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高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49聯合報 記者林伯驊／連線即時報導

高雄市警局前3線1星分局長李世昌涉向電玩業者收賄1144萬元，被判6年4月徒刑定讞已入監，李另咬出前部屬、2線3的林振宏為共犯，並均分賄款，一審也依貪汙罪嫌重判16年，上訴後，高雄高分院今天上午仍判16年徒刑、褫奪公權6年，宣告沒收572萬元，全案仍可上訴。

林振宏與妻子、家人今天到庭聽判雙手合十，聽到合議庭宣判應執行16年徒刑相當錯愕；林振宏強調，「李世昌自己收錢，怎會再給我？這些都有通聯記錄，但他為保護給小三的錢，才故意誣陷說是給我」，林也說，法院僅憑李世昌1人供詞，沒有直接證據就判刑，一定會上訴到底。林振宏妻子也指「我先生真的很無辜，根本沒其他人指出有收錢」。

由於林振宏案件尚未確定，高市警局目前將他停職中，若未上訴，或判有罪確定才會免職。

一審判決指出，李世昌2011、2012年擔任高市警局行政科專勤組長，負責取締賭博性電玩及色情，但電玩業者為躲避查緝，透過李的部屬葉姓偵查員行賄，共21次收受30家業者賄款，總1144萬元，李世昌與當時專勤組警務正林振宏分半各得572萬元。

林振宏審理時不認罪，稱是李世昌為了脫罪嫁禍給他，絕對從未從李手上收取電玩業者的錢，不過一審仍採信林振宏在專勤組是如此吃重的角色，且依李世昌證詞在專勤組無法一手遮天，所以需連同林振宏「一併處理」，所以交付半數賄款給林，認定也共犯收賄，判16年徒刑，除沒收572萬，加上包括來源不明財產1019萬元。

上訴後林振宏堅稱未收賄，遭到李世昌誣陷，不過二審合議庭仍認定共犯，僅認為原審判沒收林振宏1019萬部分，改判不沒收。

高市警界包庇電玩業者弊案在2015年10月下旬爆發，檢調執行多波搜索，查出時任三民二分局長的李世昌涉案，但李因供出重要犯罪事證、共犯，適用證人保護法及貪汙的減刑規定，最高法院判6年4月定讞，今年已入監服刑；葉姓偵查員一審被判1年半徒刑，未上訴定讞。

高雄市警局2線3星警務正林振宏被控收賄572萬，今天高雄高分院仍判16年徒刑。可...
高雄市警局2線3星警務正林振宏被控收賄572萬，今天高雄高分院仍判16年徒刑。可上訴。圖／本報資料照
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