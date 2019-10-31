高雄2線3警官涉包庇電玩堅稱遭誣陷 二審被判16年

2019-10-31 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／連線即時報導



高雄市警局前3線1星分局長李世昌涉向電玩業者收賄1144萬元，被判6年4月徒刑定讞已入監，李另咬出前部屬、2線3的林振宏為共犯，並均分賄款，一審也依貪汙罪嫌重判16年，上訴後，高雄高分院今天上午仍判16年徒刑、褫奪公權6年，宣告沒收572萬元，全案仍可上訴。

林振宏與妻子、家人今天到庭聽判雙手合十，聽到合議庭宣判應執行16年徒刑相當錯愕；林振宏強調，「李世昌自己收錢，怎會再給我？這些都有通聯記錄，但他為保護給小三的錢，才故意誣陷說是給我」，林也說，法院僅憑李世昌1人供詞，沒有直接證據就判刑，一定會上訴到底。林振宏妻子也指「我先生真的很無辜，根本沒其他人指出有收錢」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

由於林振宏案件尚未確定，高市警局目前將他停職中，若未上訴，或判有罪確定才會免職。

一審判決指出，李世昌2011、2012年擔任高市警局行政科專勤組長，負責取締賭博性電玩及色情，但電玩業者為躲避查緝，透過李的部屬葉姓偵查員行賄，共21次收受30家業者賄款，總1144萬元，李世昌與當時專勤組警務正林振宏分半各得572萬元。

林振宏審理時不認罪，稱是李世昌為了脫罪嫁禍給他，絕對從未從李手上收取電玩業者的錢，不過一審仍採信林振宏在專勤組是如此吃重的角色，且依李世昌證詞在專勤組無法一手遮天，所以需連同林振宏「一併處理」，所以交付半數賄款給林，認定也共犯收賄，判16年徒刑，除沒收572萬，加上包括來源不明財產1019萬元。

上訴後林振宏堅稱未收賄，遭到李世昌誣陷，不過二審合議庭仍認定共犯，僅認為原審判沒收林振宏1019萬部分，改判不沒收。