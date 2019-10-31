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搭高鐵帶6支原住民箭矢被請下車 他告站務人員都不起訴

2019-10-31 10:43聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市林姓男子在去年底時搭乘高鐵，被派駐高鐵的林姓保全發現，攜帶6支帶有金屬箭頭的原住民傳統箭矢，林發現後通報曾姓列車長、高鐵台中站的李姓副站長到場，站方以林攜帶危險物品，違反乘車規定為由，要求林在高鐵台中站下車，林認為站方涉嫌妨害自由、公然侮辱罪，提出告訴，狀告林姓保全與高鐵江姓董事長等4人，檢方今偵結，認為保全、站方依法要求林下車，處分江等4人不起訴。

不起訴書指出，高雄市林姓男子在去年12月6日下午3時許搭乘高鐵，途中被派駐高鐵列車的林姓保全（47歲）巡邏時發現，林攜帶6支帶有金屬箭頭的原住民傳統箭矢，並將箭矢以月曆紙包裝，放置在座位前方的網狀置物袋內，林通報曾姓列車長（35歲）、高鐵台中站李姓副站長（38歲）到場處理，站方以林攜帶危險物品，違反規定為由，要求林在高鐵台中站下車。

林指控高鐵江姓董事長（67歲）、台中站李姓副站長、曾姓列車長、林姓保全涉嫌妨害自由、公然侮辱罪，憤而提告。

曾姓列車長否認違法，辯稱在徵得林的同意下，由現場鐵路警察察看林的箭矢，確認是原住民傳統箭是尖銳金屬，依據旅客運送契約的規定，不被允許，因此他才請林下車。

高鐵台中站李姓副站長說，列車停靠台中站後，他告知林箭矢不符合旅客運送的範圍，詢問林是否下車處理，林當下沒有說不要，並跟他一起下車。

林姓保全也辯稱，全程他都是依規定通知站務人員，沒有使用強制力逼林下車。

台中地檢署今偵結，認定高鐵江姓董事長等4名站方人員及駐車保全，是依照鐵路運送規則、旅客運送契約的相關規定辦理，與強制、公然侮辱的犯行有差別，犯罪嫌疑不足，不起訴處分。

高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀...
高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀告妨害自由、公然侮辱，台中地檢署不起訴處分。記者陳宏睿／翻攝
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高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀...
高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀告妨害自由、公然侮辱，台中地檢署不起訴處分。記者陳宏睿／翻攝
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高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀...
高雄市林姓男子去年底搭乘高鐵時，攜帶6支原住民箭矢，被高鐵站務人員請下車後，他狀告妨害自由、公然侮辱，台中地檢署不起訴處分。記者陳宏睿／翻攝
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