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台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局白姓警務員遭檢調查出涉嫌與砂石業者有不當往來，昨天深夜遭檢方依貪汙及詐欺罪聲押獲准，第四警分局在今天凌晨火速召開考績會，除先依規定將白停職外，也認定他嚴重影響警譽，建請記兩大過免職處分，第四警分局上午已發文送交市警局轉呈市政府核定。

台中市第四警分局表示，白姓警務員涉嫌貪瀆與詐欺案遭羈押，分局今天凌晨召開考績會，認定白的行為損害警譽情節重大，除依規定先停職外，並即報請市警局以兩大過免職處分，並查究相關人員考監責任，處分公文今天上午會送抵市警局。

台中市第四警分局強調，白涉嫌貪瀆案一事，分局將秉持不掩飾、不避縱、不護短整飭風紀決心，積極配合檢察官指揮偵辦，維護警察風紀及形象。

台中市警四分局兩線兩星白姓警務員，遭檢舉與砂石業者不當往來，涉嫌扮演司法黃牛詐取財物；台中地檢署前天傳喚白到案後，依貪汙等罪嫌聲押獲准。白的妻子也是市警局二線二星警務員，檢方依證人身分傳訊後請回。

台中市第四警分局白姓警務員涉嫌貪瀆案，昨天遭檢方聲押獲准，第四分局連夜開考績會，...
台中市第四警分局白姓警務員涉嫌貪瀆案，昨天遭檢方聲押獲准，第四分局連夜開考績會，祭出兩大過免職處分報市警局核定。圖／讀者提供
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貪汙

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