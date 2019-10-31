台中市警務員涉貪遭押 分局凌晨開會祭免職處分

2019-10-31 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



台中市第四警分局白姓警務員遭檢調查出涉嫌與砂石業者有不當往來，昨天深夜遭檢方依貪汙及詐欺罪聲押獲准，第四警分局在今天凌晨火速召開考績會，除先依規定將白停職外，也認定他嚴重影響警譽，建請記兩大過免職處分，第四警分局上午已發文送交市警局轉呈市政府核定。

台中市第四警分局表示，白姓警務員涉嫌貪瀆與詐欺案遭羈押，分局今天凌晨召開考績會，認定白的行為損害警譽情節重大，除依規定先停職外，並即報請市警局以兩大過免職處分，並查究相關人員考監責任，處分公文今天上午會送抵市警局。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台中市第四警分局強調，白涉嫌貪瀆案一事，分局將秉持不掩飾、不避縱、不護短整飭風紀決心，積極配合檢察官指揮偵辦，維護警察風紀及形象。