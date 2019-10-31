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桃園警偷查民眾個資還辯「不覺得違法」 遭判刑1年4月

2019-10-31 08:23聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市警局蘆竹分局陳姓警員因買賣職棒球員卡糾紛，他不滿陳姓網友留言針對，利用職務登入警政署系統假借偵辦妨害名譽案件偷查對方個資，陳並辯稱，看過其他同仁用同樣行為都沒被起訴，自認「不覺得有何違法」，法院認為他犯後態度不佳，依公務員登載不實罪判他1年4月徒刑，須坐牢，可上訴。

檢方調查，陳員之前因網路交易職棒球員卡和網友發生糾紛，讓他在網路社團被質疑，他不滿其中1名陳姓男子的留言，竟未取得對方同意，2017年9月2日深夜11點在南崁派出所執勤時，以帳號登入系統假借偵辦妨害名譽案件，偷查陳的身分個資，並讓紀錄留存在警政署警政知識聯網電腦中。

後來陳男發現，向警政署長信箱、桃園市政府政風處、警察局陳情全案才曝光；審理時，陳員矢口否認犯行，辯稱當時要去八德分局對陳男提告，但八德說他們案件太多，要他2、3天後再去，當時覺得已經在麻煩同事了，對他們很不好意思，所以才想把自己要告的人查出來。

陳員還說，往年警察同仁查詢案件時，也會輸入一些不實的案由，但均未被起訴，所以當下登入警政署警政知識聯網後，進入國民身分證相片影像資料系統查詢，並不覺得有何違法，還說自己沒有登載不實文書的犯意。

法院指出，根據警察機關加強戶役政資訊稽核實施計畫，為落實「非因公務一律不得查詢使用」原則，使用者登入查詢個資時，應將查詢用途、目的或相關案號輸入，以確保公務使用且紀錄得保存5年。

而陳員身為警察竟違反該法規，明知尚未對陳男提告，不符合查詢用途，且就算已提告，自己身為告訴人也應迴避，不得對該案偵查，其利用職權為目的性以外查詢，並登載不實電磁紀錄行為，不得主張違法之平等，並拿往年警察同仁以相同手法卻沒被起訴理由脫免刑責。

法院審酌，陳員擔任警務人員不知奉公守法，違法查民眾個資，事後仍否認犯行，也沒和對方達成和解，犯後態度不佳，考量他查到個資後並為近一步洩漏，依公務員登載不實文書罪，判處陳員有期徒刑1年4月。

蘆竹分局陳姓警員因私人糾紛偷查民眾個資，審理時仍矢口否認，辯稱不覺得違法，法院以...
蘆竹分局陳姓警員因私人糾紛偷查民眾個資，審理時仍矢口否認，辯稱不覺得違法，法院以他犯後態度不佳等，依公務員登載不實文書罪判陳有期徒刑1年4個月徒刑。圖／報系資料照
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