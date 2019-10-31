中市警官涉貪瀆裁定羈押禁見 老同事：早晚的事
2019-10-31 00:08
聯合報 記者林佩均
／即時報導
任職於台中市第四警分局的白姓警務員遭檢舉涉嫌貪瀆，前天遭法務部調查局台中市調處搜查住所與辦公室，檢方依貪汙罪向法院聲請羈押，台中法院昨晚裁定羈押禁見。昔日同事形容，白行事風格「太辣了」，知情者對他相敬如賓，更直言「出事是早晚的事」、「不意外」。
台中市兩線二星的白姓警務員，本月底剛加入台中市警局新聞聯繫群組，預計下月承接第四警分局秘書室新聞聯絡人。
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據了解，白為人海派、交友廣闊，昔日曾任某警分局所長，當時白聘請站長的名單就曾惹出爭議，當時該名女性站長的丈夫素有前科，且白與「站長的丈夫」來往密切。
之後白調任台中市警局交通警察大隊、台中市警局犯罪預防科任職，今年7月調到台中市第四警分局交通組，不久白員就申請轉調秘書室，與妻子一起辦公。
多名基層透漏，白員行事風格「太辣了」，讓他們不敢恭維，能不聯絡就不聯絡，「不潔身自愛，出事是早晚的事」。
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