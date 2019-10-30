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繼美國參議院 眾院外委會也通過「台北法案」

中市警官疑向砂石業者收賄數十萬 法官裁定羈押禁見

2019-10-30 23:45聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警四分局兩線兩星白姓警務員，被檢舉疑向被警查獲盜採砂石的業者收賄數十萬元，經檢舉後，台中地檢署傳訊白姓警務員到案後，檢察官認定他涉貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物及刑法普通詐欺罪聲請羈押，台中地院法官今晚裁定羈押禁見。

據了解，刑警大隊某偵查隊去年底查獲砂石業者，涉嫌盜採砂石，業者為避免案情擴大，找白姓警務員幫忙，白姓警務員稱有辦法處理，收賄數十萬元，經檢舉後，台中市警察局長楊源明指示所屬配合檢察官調查。

檢察官傳訊白姓警務員到案後，認定他涉嫌貪瀆重大，今天下午聲請羈押，由台中地院法官漏夜調查。台中地院行政庭長林源森表示，白姓警務員涉嫌貪瀆重大，承審法官認所犯是5年以上重罪，有串證之虞，裁定羈押禁見。

台中市警四分局兩線兩星白姓警務員，涉嫌向砂石業者收賄數十萬元，檢察官認定他涉貪汙...
台中市警四分局兩線兩星白姓警務員，涉嫌向砂石業者收賄數十萬元，檢察官認定他涉貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物及刑法普通詐欺罪聲請羈押，台中地院法官今晚裁定羈押禁見。 圖／本報資料照
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檢察官砂石收賄

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