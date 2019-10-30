中市警官疑向砂石業者收賄數十萬 法官裁定羈押禁見

2019-10-30 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



台中市警四分局兩線兩星白姓警務員，被檢舉疑向被警查獲盜採砂石的業者收賄數十萬元，經檢舉後，台中地檢署傳訊白姓警務員到案後，檢察官認定他涉貪汙治罪條例之利用職務機會詐取財物及刑法普通詐欺罪聲請羈押，台中地院法官今晚裁定羈押禁見。

據了解，刑警大隊某偵查隊去年底查獲砂石業者，涉嫌盜採砂石，業者為避免案情擴大，找白姓警務員幫忙，白姓警務員稱有辦法處理，收賄數十萬元，經檢舉後，台中市警察局長楊源明指示所屬配合檢察官調查。

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