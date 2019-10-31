太保農會理事長命案／主嫌潛陸20年 罹癌投案躲過坐牢

通緝犯賴定國潛逃大陸多年，因重病返台投案，由家屬推輪椅出關向嘉義縣警方投案。 記者卜敏正／翻攝 分享 facebook

男子賴定國廿年前教唆友人殺害太保市農會理事長官評西，被判處無期徒刑後棄保潛逃大陸；最近因食道癌末期病入膏肓，返台投案。嘉義地檢署認為他重病難以執行，交付家屬照護。

六十三歲賴定國本月廿六日晚間由家屬陪同從大陸搭機返台，因病身形衰弱、無法行走，坐在輪椅上通關；嘉義縣警方接受投案後，安排救護車送醫，隔天押往嘉義地檢署人別訊問，但賴虛弱的無法言語，只能點頭、搖頭回答問題，檢方同意嘉義看守所的評估，認為不宜發監。

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民國八十九年間，賴定國懷疑官評西與其嬸嬸有不正常關係，加上其嬸嬸與他有建屋地界問題、官評西弟弟與他有會錢問題，賴認為長期遭官欺壓，不只一次表示要殺官。

五月一日，賴定國找友人賴棟及二名官姓友人邀約官評西到台南喝酒，官評西上車後即被人架住，由賴棟持尖刀刺殺。官評西重傷倒下，賴棟割下被害人陽具，棄屍在快速道路高架橋涵洞下。

賴定國事後拿一百七十餘萬元希望賴棟頂罪，但賴棟一審被判死刑後翻供，供出三名同夥。

嘉義地檢署重啟調查後找到關鍵證據，認定賴定國及兩官姓男子涉案，賴即潛逃出境，法院最後判賴定國無期徒刑，二名官姓共犯各十五年。

「一封檢舉信，找到關鍵廂型車助破案。」當年重啟本案的嘉義地檢署資深檢察官林俊良回憶，賴棟翻供稱賴定國給錢要他扛罪，但賴定國始終否認，許多人也懷疑賴棟是為避免死刑才翻供，但重啟調查的確發現許多新事證。

他說，賴棟從獄中寫信舉證，指殺人現場是在廂型車上，經閱讀卷宗、分析賴棟口供、警方採證資料，再比對翻供內容，找到賴定國已出售的廂型車，運用化學藥劑分析，確認車內天花板有大片血液殘留遺跡，追出賴定國才是主嫌。