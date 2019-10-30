遭爆和方芳芳姊夫搞曖昧 立委陳玉珍求償300萬失敗

2019-10-30 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



國民黨立委陳玉珍去年擔任金門縣議員期間，被鏡週刊爆和藝人方芳芳姊夫搞曖昧，她認為報導不實，且記者沒有合理查證，侵害她的名譽權，向法院提告求償300萬元，台北地方法院今天駁回請求，判週刊和記者免賠，可上訴。

陳玉珍提告主張，週刊記者撰寫以「毆妻後訴請離婚方芳芳姊夫搭上女議員」為標題的報導，指她和方芳芳姊夫有逾越一般正常交往行為，她認為報導不實，且沒有經合理查證，侵害她的名譽權和隱私權，且刊登的照片也侵害肖像權，造成她精神上痛苦，因此請求週刊負連帶賠償責任，求償300萬元並登報道歉。

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週刊抗辯，報導內容和事實大致相同，且記者已經合理查證也平衡報導，照片也是網站上公開照片，並沒有侵害陳玉珍權利。

法院認為，根據雙方LINE對話記錄、方芳芳姊夫親筆書信等證據，認為兩人有超過一般男女社交界線，且方芳芳姐夫有追求、兩人處於曖昧狀態；另照片是中華經濟區域戰略發展協會的臉書照片，並設定為全體公開，報導是合理使用。