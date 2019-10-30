靈骨塔詐騙集團3嫌無保請回 檢：將提抗告
2019-10-30 22:16
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆即時報導
基隆地檢署指揮偵辦以代銷靈骨塔位為由涉嫌詐財案，今天聲押許姓男子等3人，法院裁定無保請回。檢方晚間表示，本案仍有共犯在逃，將在收到法院裁定後，提起抗告。
基檢主任檢察官陳彥章今年5月間，偵辦1名80多歲被害人遭人以代銷靈骨塔位為由，騙走30萬元，深入追查掌握犯罪嫌疑事證後，昨天指揮基隆市警察局，動員百餘人至基隆市、台北市和新北市共30餘處執行搜索。
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檢方向法院聲請查扣車輛5部及房地1筆獲准，昨天拘提許姓犯嫌等16人到案，當場查扣現金約700萬元及相關證物。
檢警調查，許男等人經營販售靈骨塔事業公司，先取得持有塔位的被害人個資及電話，自去年間4月間起，由業務撥打電話尋找急於託售塔位的被害人，佯稱公司或有投資人將以高價購買大量塔位。
嫌犯在與被害人搭上線並取得信任後，以各種話術要求被害人先繳納手續費等款項，才能取得出售金額詐財；如被害人資金不足，會安排被害人抵押借款，損失慘重。
檢方今天上午完成偵訊後，聲請羈押集團中較高階姓的許男、陳男和吳男，其餘13人分別請回或以2到5萬元金額交保。許男等人堅稱合法做生意，無詐騙情事，基隆地院下午裁定許嫌等3人無保請回。
檢方表示，收到法院裁定後將提抗告，本案被害人損失金額甚高，檢警將持續清查被害人數及資金流，同時呼籲民眾，各種投資都有風險，應慎選投資標的，多方詢問與查詢，勿將資金任意交與年籍不詳之人，以免受騙上當。
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